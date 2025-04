Anderlecht passe à la vitesse supérieure : un troisième renfort est déjà en vue pour cet été

Le RSC Anderlecht s'intéresse de près à Marius Broholm, un ailier norvégien de 20 ans qui évolue actuellement à Rosenborg BK. Ce jeune gaucher, souvent aligné sur l'aile droite, s'est fait remarquer par sa technique soignée et son sens du but.

La saison dernière, il a carrément été élu Joueur de l’année à Rosenborg, après une série de prestations très solides. Marius Broholm a commencé sa carrière au Tiller avant de rejoindre le centre de formation de Rosenborg en 2019.

Il a fait ses débuts en équipe première à seulement 17 ans, et depuis, il n’a cessé de monter en puissance. En 2024, il a inscrit huit buts en championnat norvégien (Eliteserien) pour un total de onze buts toutes compétitions confondues.

L’intérêt d’Anderlecht ne sort donc pas de nulle part. Le club belge le suit depuis un moment et a déjà envoyé plusieurs recruteurs pour l’observer. Son contrat court jusqu’à fin 2025 et avec une valeur estimée à environ 800 000 euros, son transfert semble financièrement accessible pour les Bruxellois.

Broholm a aussi un peu d’expérience au niveau international, avec quatre sélections et un but marqué avec les U21 norvégiens. Ce qui plaît chez lui, c’est sa polyvalence : il peut évoluer aussi bien ailier droit, milieu central que plus haut sur le terrain.

À Rosenborg, il est très apprécié pour son état d’esprit et sa technique. Sa capacité à créer des occasions et à marquer font de lui un joueur-clé. Anderlecht cherche justement à améliorer son efficacité offensive et a déjà recruté Mihajlo Cvetkovic comme nouvel attaquant. Cédric Hatenboer a lui aussi été confirmé pour la saison prochaine.