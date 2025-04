Lokeren-Temse ne devrait pas participer aux Play-offs contre le RWDM selon le Lierse : Radja Nainggolan n'est pas content et réagit à la situation

Lokeren-Temse devrait affronter le RWDM jeudi dans les Play-offs de Promotion, du moins en théorie, car un conflit juridique avec Lierse est toujours en cours.

Lokeren-Temse s'est qualifié sportivement pour les Play-offs de Promotion et affrontera le RWDM en demi-finale ce jeudi. Mais, le club n'a pas encore obtenu sa licence pour la 1A.

Cette situation a suscité des tensions au Lierse, qui a terminé juste derrière Lokeren au classement. Les dirigeants du club estiment que Lokeren-Temse ne devrait pas participer aux Play-offs. Radja Nainggolan a pris la parole sur ce sujet.

"À mes yeux, peu importe le niveau, si vous obtenez la promotion sur le plan sportif, il faut ensuite s'assurer que tout est en ordre. Vous ne savez jamais où vous pourriez finir à la fin de la saison", a-t-il déclaré à DAZN.

"Si vous devez soumettre quelque chose en février pour la saison suivante, je pense que c'est trop tôt. C'est ainsi que je vois le football, c'est un jeu, un passe-temps. Tous les garçons rêvent de devenir footballeurs professionnels. Si vous devez tout régler pour être en règle pour la promotion, c'est vraiment dommage."

Malgré un début de saison difficile, Lokeren-Temse a réussi à gagner huit de ses neuf derniers matchs. "Regardez-nous, nous venons de l'avant-dernière place et nous avons mérité notre qualification pour les Play-offs. Devoir tout régler à l'avance, je trouve ça un peu ridicule. Nous sommes prêts et nous croyons en notre chance. Nous nous sommes préparés pour le match de demain, et j'espère qu'on sera prêts", conclut le joueur.