"On a eu un peu trop de confiance en nous" : Daan Heymans fait son mea culpa après la défaite de Charleroi contre Dender

Daan Heymans n'a rien pu faire pour empêcher la défaite de Charleroi face à Dender. Le milieu offensif est revenu sur le match de son équipe après la rencontre.

Le Sporting de Charleroi s'est incliné face à Dender ce mardi lors de la cinquième journée des Europe Playoffs. Alors que les Zèbres menaient par un but d'avance en première période grâce à un but de Parfait Guiagon, ils se sont fait remonter en seconde et sont inclinés sur le score de 2-1.

Daan Heymans, qui était titulaire et qui a disputé l'intégralité de la rencontre, tente d'expliquer ce changement de dynamique en deuxième mi-temps : "On a eu un peu trop de confiance en nous. En première mi-temps, on avait tout sous contrôle, on a eu des occasions, mais on a été un peu trop manqué de mordant."

"Ensuite, quand on mène 0-1, on veut prendre du plaisir, mais là aussi on ne doit pas exagérer," poursuit-il au micro de DAZN.

La clé à Charleroi

Le milieu offensif sait où se trouve la clé côté carolo : "On est à notre meilleur niveau quand on joue simplement. Il faut juste marquer ce 0-2, et alors ça devient un tout autre match. En seconde période, on n’a pas été assez précis ni créatifs."

"Ce soir, tout le monde doit se regarder dans le miroir et dans quelques jours, on pourra réagir contre le même adversaire," conclut-il. Les deux équipes se retrouveront en effet ce samedi en terre carolo sur le coup de 20h45.