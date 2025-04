Et si l'Union Saint-Gilloise s'inspirait de...la France en 2018 ? "Nous, une sale équipe ?"

L'Union Saint-Gilloise est en tête du classement pour la première fois de la saison. Les hommes de Sébastien Pocognoli ne veulent plus rien lâcher.

Quels Playoffs est en train de nous sortir l'Union ! Les hommes de Sébastien Pocognoli ont enchaîné cinq victoires de rang, frappant un grand coup en allant gagner à Genk et au Club de Bruges, leurs deux grands rivaux dans la course au titre, en l'espace de quelques jours.

Dans les rangs de la Cegeka Arena puis au Jan Breydelsatdion, des chants 'antivoetbal' ont été entendus, les supporters se plaignant de la roublardise, parfois poussée à la limite, des visiteurs. Mais résumer l'Union à cette gestion des matchs serait réducteur.

"Nous, une sale équipe ? Loin de là ! On est juste un peu allés au duel et en regardant les images ce matin, on s’est justement dit… que c’est les gens de Genk qui en ont rajouté et fait de l’intox. Après, je ne vais pas nier qu’il y a eu de gros duels. Mais ça ne fait pas de nous une équipe sale", expliquait Noah Sadiki à la RTBF avant le match d'hier soir.

Une équipe plus réaliste que par le passé ?

Le jeune milieu de terrain cite les matchs de Ligue des Champions comme exemple mais prend également une autre équipe comme référence : "Regardez la France en 2018 : ce ne sont pas toujours les plus belles équipes qui gagnent les titres. En 2018, la France avait juste le foot le plus réaliste et jouait dur aussi". Comme les Bleus face aux Diables et sur l'ensemble du Mondial russe, l'Union apparaît comme en mission pour faire oublier les échecs passés.

"Les derniers Champions de Belgique, ils n’ont jamais été gentils avec les autres, ils ne leur ont jamais laissé quoi que ce soit. Vous savez, moi, j’ai appris le foot à Neerpede, et j’avoue que ça me fait parfois un peu ch*er de ne pas toujours produire du foot propre. Mais parfois, il faut se retrousser les manches et salir le maillot. Et si je peux aller chercher un titre avec un foot d’ouvriers, je ne crache pas dessus. Je suis même totalement pour", conclut Sadiki. Avec quatre matchs de rang sans encaisser le moindre but, l'édifice est en tout cas très stable.