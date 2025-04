Radja Nainggolan à jamais hanté par sa nuit en cellule : "Cela sentait l'urine et il n'y avait plus aucune notion du temps"

Radja Nainggolan a pour la première fois parlé ouvertement de l'expérience qu'il a vécue lorsqu'il a été temporairement détenu en prison. L'ancien Diable Rouge était suspecté d'appartenir à une organisation criminelle et a passé une nuit en cellule.

Il indique que l'expérience lui a été très difficile. "Cette cellule était vraiment un enfer. Je vous le dis : je suis presque incassable de caractère. Mais cette nuit-là, j'ai quand même été brisé", raconte Nainggolan dans la Gazet van Antwerpen.

Les conditions en cellule étaient rudimentaires : "Tu te retrouves dans une boîte de cinq mètres carrés, tu n'as pas de notion du temps et ça pue l'urine parce que tu ne peux pas tirer la chasse d'eau", déclare le joueur de 35 ans. Malgré son fort caractère, il a été émotionnellement touché par la situation : "J'étais juste frustré d'être privé de ma liberté, alors que je n'avais absolument rien à voir avec ces choses-là".

Une expérience marquante

Nainggolan était soupçonné d'implication dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, mais il souligne qu'il n'avait rien à voir avec les crimes dans lesquels ses amis et connaissances auraient été impliqués dans l'enquête. Cependant, le traitement de l'affaire l'a déçu : "Les médias ont constamment montré ma photo en grand à chaque fois que l'affaire était évoquée. On aurait dit que j'étais déjà considéré coupable", déclare Nainggolan.

Le ninja ne se sent pas responsable des actes des autres, même si de nombreuses descentes ont eu lieu chez des personnes de son entourage. "Je ne peux pas analyser toute leur vie pour les juger, n'est-ce pas ? Surtout parce que j'ai moi-même vécu dans des conditions difficiles quand j'étais jeune", explique-t-il.

Nainggolan insiste sur le fait qu'il n'essaie pas de justifier les actes des autres, mais qu'il ne peut pas être tenu responsable des choix qu'ils font. "Je sais ce que c'est de ne rien avoir. Alors, tu essaies de faire quelque chose pour avoir quelque chose. Mais je suis sorti après une nuit, c'est l'essentiel. Maintenant, laissons l'enquête suivre son cours".