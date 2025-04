"Soyons clair, les supporters ne m'ont jamais vraiment adopté" : un entraîneur démissionnaire de Pro League d'une honnêteté rare sur son échec

Wouter Vrancken savait que succéder à Hein Vanhaezebrouck à La Gantoise ne serait pas une sinécure. Mais les obstacles rencontrés étaient encore plus importants que prévu.

"Je ne sais pas pourquoi, mais l'ambiance était négative dès le départ. C'est dommage pour l'évolution d'une équipe." Le tournant est survenu après un match nul décevant contre le Beerschot en novembre. Vrancken a été personnellement hué, ce qui a rendu la relation difficile avec les supporters encore plus délicate. "Soyons clair, ils ne m'ont jamais vraiment adopté", réfléchit-il.

L'entraîneur trudonnaire a décidé de ne plus s'exposer à cette atmosphère hostile. Selon lui, cette négativité était aussi ressentie par les joueurs, qui avaient besoin de soutien supplémentaire, en particulier les jeunes, note-t-il dans Het Nieuwsblad.

L'impact sur Vrancken lui-même est devenu de plus en plus important. Travailler loin de chez lui et être confronté quotidiennement au scepticisme l'épuisait. Il a remarqué que sa motivation diminuait et que cette fatigue nerveuse commençait lentement à se propager au groupe de joueurs.

Un processus difficilement réversible

Les discussions avec le président Sam Baro se déroulaient pourtant dans une atmosphère ouverte et positive. "Cela aide. Sam est psychologue de formation, il comprend ce type de processus. Beaucoup de clubs vous mettraient simplement à la porte si vous abordiez de telles questions. Pas Sam, il voulait même continuer avec moi. Mais nous avons parlé à plusieurs reprises de comment changer la situation, sans succès".

Vrancken aurait pu s'obstiner, mais il sentait que l'équilibre était rompu. "C'est simple : si vous tirez trop peu d'énergie de quelque chose et en perdez trop, vous devez vous demander si vous êtes toujours à la bonne place. J'avais pourtant bien commencé : un club qui me voulait, une ville qui m'attirait, de bonnes personnes. C'est pourquoi c'est d'autant plus regrettable. J'en avais vraiment envie".

Finalement, Wouter Vrancken a décidé de démissionner de lui-même, dans l'intérêt du club. "J'ai dit aux joueurs que c'était la meilleure chose à faire pour changer l'ambiance. Et j'ai alors proposé de confier les rênes à Danijel Milicevic. C'est quelqu'un qui est adoré par toute la ville de Gand".