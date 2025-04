🎥 Eden Hazard réalise une belle performance sportive... avant de s'enfiler une bière (et même pas une belge)

Eden Hazard (34 ans) garde la forme, même s'il a maintenant pris sa retraite depuis un an et demi maintenant. L'ex-Diable Rouge s'est notamment tourné vers d'autres sports : le golf mais surtout le cyclisme, lui qui a gravi le Mont Ventoux en famille en juin dernier.

Ce samedi, Hazard a terminé la course cycliste Mallorca312, soit 225 kilomètres de course sur l'île de Mallorque.

Pour l'occasion, Eden, qui représentait l'équipe Wanty-Intermarché, était notamment sponsorisé par la célèbre marque de fastfood belge Quick - un sacré clin d'oeil au fameux épisode du hamburger au début de sa carrière, devenu un running gag.

Et une fois la ligne d'arrivée franchie, l'ancien joueur du Real Madrid a encore affiché sa belgitude : il s'est ouvert une canette de bière, qu'il a presque vidée d'un trait.

Petite déception, cependant : la bière n'était pas belge. Ni même (heureusement pour Eden) espagnole : il s'agissait d'une Carlsberg, célèbre marque de bière danoise.

Eden Hazard completed the 225 kilometers of Grand Fondo Mallorca on his CUBE bike ūüĎŹ pic.twitter.com/2Wj3TSE9za