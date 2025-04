La liste des arbitres pour la 6ᵉ journée des play-offs est connue : découvrez qui sifflera votre club préféré !

Ce week-end, place à la 6ᵉ journée des play-offs. Découvrez ici quel arbitre dirigera le match de votre club préféré.

Champions' Play-offs

Trois matchs importants sont programmés ce dimanche dans les Champions' Play-offs, à commencer par la rencontre entre La Gantoise et Anderlecht, dirigée par Lawrence Visser.

Jan Boterberg sera chargé d’arbitrer le choc entre Genk et Antwerp, un duel crucial pour les Limbourgeois dans la course au titre. Quant à la confrontation pour la première place entre l’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges, elle sera dirigée par Lothar D'Hondt.

Europe Play-offs

Passons aux Europe Play-offs, où les hostilités débuteront samedi. Anthony Letellier donnera le coup d’envoi de la bataille pour une place européenne avec OH Louvain - Standard de Liège, tandis que Bert Verbeke officiera lors de Westerlo - KV Malines.

Wim Smet sera quant à lui au sifflet du match entre Charleroi et Dender, une rencontre également importante dans la lutte pour la première place.

Relegation Play-offs

Aucun match n’a eu lieu la semaine dernière dans les Relegation Play-offs. Les journées 4 et 5 ont été sautées, puisque seules six rencontres doivent y être disputées.

Mais ce week-end, les équipes seront à nouveau sur le terrain. Nathan Verboomen ouvrira le bal avec Beerschot - KV Courtrai, suivi samedi par Cercle de Bruges - Saint-Trond, sous la direction de M. Laforge.

Que fera votre équipe favorite ce week-end ? Et êtes-vous satisfaits des désignations arbitrales ?