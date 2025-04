Le Beerschot est relégué, et Kuyt prend donc une grande décision pour les derniers matchs de la saison !

Le Beerschot pourrait bien avoir un talent prometteur entre les mains. Le jeune Emile Doucouré, 17 ans, a fait ses débuts professionnels contre le KV Courtrai et l'a fait brillamment.

"Faire mes débuts devant mes propres supporters et en plus gagner avec une clean sheet : c'est un beau moment", a déclaré Emile Doucouré tout sourire après le match à la Gazet van Antwerpen. Le jeune gardien savait déjà depuis quelques jours qu'il commencerait. "Davor Matijas et Rami Ben Brahem Polfliet m'ont bien encadré et ont essayé de me garder calme. C'était important", a raconté Doucouré, visiblement ravi de faire ses premiers pas en première équipe.

Dirk Kuyt a confirmé que Doucouré sera également dans les buts contre STVV et le Cercle Bruges. "Nous voulons voir ce qu'il peut faire. Ce n'est pas une question de savoir si Emile est prêt, mais quand. Nous n'avons plus rien à perdre, donc c'est le moment parfait pour lui donner sa chance", a déclaré le coach néerlandais.

Cependant, Kuyt a quelque peu tempéré l'euphorie après le match. "Nous savons depuis longtemps qu'il a les qualités pour peut-être devenir le premier gardien à l'avenir. Mais je lui ai tout de même dit de garder les pieds sur terre. Après les prochains matchs, nous ferons une évaluation."

Doucouré reste modeste quant à ses ambitions. "Je travaille dur pour jouer, mais c'est l'entraîneur qui décide. Je vais juste continuer à faire de mon mieux", a ajouté l'international belge U17 et U18.

Enfin, Kuyt a également salué la formation des jeunes du Beerschot. "C'est fantastique pour notre académie. Cela faisait un moment qu'un talent n'avait pas fait ses débuts. J'espère que cela inspirera également d'autres jeunes joueurs comme Xander Joosen, qui était sur le banc aujourd'hui".