D1B : Tout près de l'exploit, le RWDM pensait avoir fait le plus dur avant de s'effondrer en fin de match contre Lokeren

Le RWDM a cru à l'exploit face à Lokeren-Temse, avant de s'effondrer en toute fin de match. Molenbeek voit ses rêves de montée s'envoler après une soirée cruelle au stade Edmond Machtens.

Le rêve était pourtant bien vivant au stade Edmond Machtens ce dimanche soir. Dos au mur après une défaite 2-0 au match aller, le RWDM devait réussir un exploit pour espérer continuer sa course vers la Pro League. Et très vite, l'espoir s'est installé dans les travées : à la 35e minute, Mickael Biron transforme un penalty et relance complètement les Molenbeekois.

Au retour des vestiaires, la folie s’empare du stade. Sapata double la mise dès la 54e minute, faisant vibrer les supporters présents. À ce moment-là, tout était relancé : le RWDM venait d'effacer son retard et semblait porté par une ferveur irrésistible. Les joueurs de Lokeren-Temse, bousculés, plient sans rompre… jusqu’à la 72e minute.

Sur une action parfaitement construite, Gaëtan Robail propulse le RWDM vers le rêve : 3-0 ! Molenbeek passe devant au total des deux rencontres et tout un stade n'attend plus qu'une chose : tenir encore 18 minutes pour savourer l'exploit et poursuivre l'aventure vers l'élite.

Mais le destin en avait décidé autrement. À la 86e minute, c'est Radja Nainggolan, le "Ninja", qui surgit pour asséner un coup terrible aux espoirs molenbeekois. Son but remet Lokeren-Temse à égalité sur l’ensemble des deux manches. Pire encore, trois minutes plus tard, Samuel Ndimba surgit pour crucifier définitivement le RWDM avec un deuxième but assassin.

Au coup de sifflet final, c’est la stupeur. Molenbeek, si proche de l'exploit, voit ses rêves de montée s'effondrer brutalement. Lokeren-Temse, en revanche, poursuit sa route et laisse derrière lui un RWDM anéanti, condamné à patienter encore avant de retrouver la Pro League.