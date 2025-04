Un doublé éclair et un but après seulement 61 secondes : le Belge qui s'apprête à découvrir la Premier League enflamme Leeds

Monté au jeu à dix minutes du terme, Largie Ramazani s'est offert un doublé express avec Leeds, toujours en tête de la Championship à une journée de la fin du championnat.

Depuis la semaine dernière, Leeds United (avec Largie Ramazani) et Burnley (avec Enock Agyei et Mike-Trésor) ont validé leur montée en Premier League pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, Leeds devait absolument s'imposer contre Bristol City pour rester à égalité avec Burnley en tête du classement. Mission accomplie à Elland Road, même si tout n'a pas été simple face au cinquième du championnat.

Après un premier but d'Ao Tanaka (1-0 à la mi-temps), Leeds a confirmé en seconde période grâce à Wilfried Gnonto (2-0). Sorti en fin de rencontre, l'Italien a laissé sa place à Largie Ramazani.

Un doublé en dix minutes pour Largie Ramazani avec Leeds

Entré en jeu pour les dix dernières minutes, l'ailier belge n'a pas perdu de temps : l'ancien de Manchester United et Alméria s'est offert un doublé, portant la marque finale à 4-0.

Avec cette brillante prestation, Ramazani porte son total personnel à six buts et deux passes décisives cette saison en Championship. À une journée de la fin, Leeds et Burnley comptent toujours huit points d’avance sur Sheffield United et restent à égalité.