"Il ne faut pas avoir peur de le dire, on veut gagner quelque chose" : Charleroi annonce son nouveau plan stratégique

Charleroi se veut ambitieux pour les prochaines années. Mehdi Bayat et Rik De Mil l'ont répété dans l'annonce du nouveau plan de développement du club.

Cette saison, la relation entre Charleroi et ses propres supporters a été plus tumultueuse que jamais. Mais la bonne fin de saison des Zèbres a débouché sur un climat plus apaisé. Pour la direction, la victoire en Europe Playoffs n'est que le début d'un plan ambitieux.

Le manque d'ambition, c'était précisément ce que Mehdi Bayat se voyait reproché. Le club sort du bois avec un nouveau plan d'action. "Cap 2027 n'était pas suffisant. Ici, nous sommes dans le concret", explique Bayat, dans des propos relayés par La Dernière Heure. "Les deux dernières saisons n'étaient pas du goût de nos fans. J'ai effectué une remise en question complète, lance Mehdi Bayat en préambule. Nous n'avions pas le choix. Si on veut reprendre cette pente de croissance, on devait partir sur une nouvelle vision". Désormais, place à un nouveau slogan : "Work Hard, Play Strong, Dream Big".

Plus de continuité

Rik De Mil est aussi une figure de proue du nouveau projet : "On doit dire ce qu'on veut. On veut gagner quelque chose mais cela arrive par étape en instaurant une philosophie et une stratégie. Mais il ne faut pas avoir peur de le dire".

Bayat confirme l'importance prise par son entraîneur : "Sa stratégie devient réellement la vision du club. Le jour où il quittera Charleroi, notre schéma de jeu tourné vers un football positif restera. Ca sera au nouvel entraîneur de s'adapter à notre vision, pas l'inverse". Convoité suite à son bon travail au Mambourg, Rik De Mil s'est impliqué dans le projet, il en est d'ailleurs le co-concepteur.

Le plan prévoit également la sortie de terre d'un bâtiment qui centralisera les activités de l'équipe première et les bureaux du club. Le Sporting veut grandir à tous les étages : "On va travailler, on va oser et on va réussir".