Le président de l'Union dément les rumeurs : "Je l'ai lu et entendu partout, mais ça n'arrivera pas"

Alex Muzio est l'un des présidents les plus accessibles de la Jupiler Pro League. Brillant, structuré et doté d'un solide sens de l'humour, il connaît aussi parfaitement les rouages du football. "Évidemment, je savais déjà il y a sept ans que nous allions devenir champions", a-t-il lancé.

Alex Muzio est un homme sûr de lui. Depuis des années, le modèle de transferts de l'Union, basé sur les datas, porte ses fruits. Et sa confiance en ce système est telle qu'il était parfaitement sincère lorsqu'il affirmait, il y a sept ans, déjà croire au titre.

"Pourquoi avais-je autant confiance ? Parce que le championnat belge est relevé, certes, mais il reste assez prévisible. Si tu identifies les bons profils, tu peux réussir. Et nous avons une méthode bien à nous pour placer les bonnes personnes aux bons postes. Cela a d’ailleurs pris du temps", souriait-il au Parc Duden après le sacre de l'Union.

L'Union ne changera pas son mode de fonctionnement

Et la qualification de l’Union pour la Ligue des Champions ne changera rien à la philosophie du club. "(Rires) J’ai lu et entendu partout que nous allions soudainement tout revoir… Soyons clairs : ça n’arrivera pas !"

"Le budget pour la saison prochaine est déjà bouclé". Un budget modeste, tout comme les salaires, mais qui peut considérablement augmenter grâce aux primes de performance, comme les saisons précédentes. "Les joueurs le savent : s’ils performent, ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent", explique Muzio.

"On ne va pas tout changer d’un coup. Si tu fais une bonne saison en championnat et en Europe, tu peux très bien vivre ici, car nous aussi, on en bénéfice. Et notre budget augmente. Mais que se passe-t-il si, après une saison européenne, tu verses de gros salaires et que l’année suivante tu ne joues plus en Europe ? On ne vivra pas au-dessus de nos moyens", a-t-il conclu.