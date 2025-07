Anderlecht et le Club de Bruges concurrents pour recruter un jeune talent de Manchester United

Alors que le coup d’envoi de la saison approche à grands pas, les clubs belges poursuivent activement leurs recherches de renforts. Le Club de Bruges a déjà fait signer Nicolò Tresoldi et Ludovit Reis, tandis qu’Anderlecht a recruté plusieurs jeunes talents, dont Nathan Saliba, récemment présenté.

Cependant, la soif de renforts des deux équipes n’est pas encore rassasiée. Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, correspondant pour le média anglais Give Me Sport, les deux clubs s’intéresseraient à un ailier prometteur de Manchester United : Ethan Williams, qui évolue au poste d'ailier gauche.

Âgé de 19 ans, Williams a passé la dernière moitié de saison en prêt à Cheltenham Town, club évoluant en League Two, le quatrième échelon anglais.

Là-bas, il a laissé une bonne impression, inscrivant deux buts et délivrant autant de passes décisives en huit titularisations. Par ses prestations et non seulement ses statistiques, il a éveillé l’intérêt de plusieurs recruteurs européens, notamment ceux du Club de Bruges et d’Anderlecht.

Sous contrat pour encore un an avec Manchester United, Williams semble en passe de quitter Old Trafford. Avec les arrivées récentes de Matheus Cunha et la probable signature de Bryan Mbeumo, ses chances de jouer sous les ordres de Ruben Amorim s’amenuisent. Les clubs belges auront-ils l’opportunité d’en profiter ?

Understand Ethan Williams is drawing interest from Belgium sides Anderlecht and Club Brugge.



One year left on his #MUFC contract with several clubs impressed by his loan at Cheltenham.



19-year-old’s future is open especially with Matheus Cunha arriving and Bryan Mbeumo talks… pic.twitter.com/ELNw7ChM9a