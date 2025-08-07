Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

Benito Raman a dû s'asseoir en tribune lors des deux premières journées. Reste à savoir quand il fera son apparition dans le onze de base du KV Malines. Le joueur s'est, en tout cas, confié sur son avenir.

Le KV Malines a débuté le championnat avec 4 points sur 6. Et en réalité, sans ce but encaissé en toute fin de match lors de la première journée, cela aurait même pu – et dû – être un 6 sur 6.

Tout cela s’est fait sans Benito Raman, qui devait encore purger une suspension datant de la saison dernière, après une altercation face à Dender. Il espère rejouer rapidement, mais cela sera-t-il possible dans une équipe qui tourne bien ?

Comment Benito Raman envisage-t-il son avenir ?

"Bien sûr, je dois d’abord prouver ma valeur, mais je ne suis pas satisfait d’un rôle de remplaçant. Je n’accepterai jamais ce rôle. Je veux débuter chaque match", déclare-t-il à Het Laatste Nieuws.

Et cela fait directement le lien avec son avenir à Malines. Il est sous contrat jusqu’en 2026, mais celui-ci est automatiquement prolongé s’il dispute 25 matchs. Pour l’instant, il ne pense pas à un départ. "Pour l’instant, je suis encore ici, mais si c’est ma dernière année, il faudra évaluer quelle est la meilleure option pour moi et pour le KV Malines."

Sur un point, il est catégorique. S’il doit quitter le KV Malines, la destination est claire : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit je pars à l’étranger."