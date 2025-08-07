Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

Anderlecht continue d'alterner le chaud et le froid, comme c'est le cas depuis plusieurs saisons. Besnik Hasi souhaite mettre en place un système de jeu fondé sur la domination, mais tout part de la défense - et c'est précisément là que le bât blesse.

Pour cela, la défense doit jouer haut et être capable de construire le jeu. Au départ, tous les regards se sont tournés vers Lucas Hey. Le Danois est arrivé l’hiver dernier en provenance de Nordsjaelland, présenté comme l’un des derniers coups de Jesper Fredberg et Brian Riemer.

Des qualités encore peu visibles

Hey devait diriger la défense et initier les sorties de balle. Dans son pays natal, certains s'interrogeaient déjà : faisait-il le grand saut trop tôt ? Car si ses qualités techniques ne faisaient aucun doute, plusieurs observateurs estimaient qu’il n’était peut-être pas encore prêt mentalement, après seulement une saison et demie dans un grand club danois.

À Anderlecht, il n’était pourtant que le plan B. Le plan A, Victor Nelsson – également Danois – était jugé trop onéreux. Dans sa première interview, Hey s'était décrit comme un joueur "capable de casser les lignes et d’apporter des solutions créatives depuis l’arrière".

Un an et demi plus tard, on a encore vu peu de ces promesses. Hey privilégie souvent une passe latérale prudente, ce qui a parfois agacé Besnik Hasi. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé ce dernier à réintégrer Marco Kana en défense centrale. Kana ose jouer vers l’avant et offre plus de sérénité dans la relance.

Une concurrence qui se renforce

Selon certaines de nos sources, Hey aurait du mal à s’adapter au style plus direct de Hasi. Le joueur de 22 ans aurait tendance à se replier sur lui-même lorsqu’il est interpellé en face à face. Et cela devient problématique, car les options sont limitées en défense centrale.

Pour renforcer la concurrence, Olivier Renard a recruté Yasin Özcan, un défenseur gaucher de 19 ans. Une menace directe pour la place de Lucas Hey. Associé à Kana, Özcan évolue à gauche, ce qui oblige Simic – s’il est aligné avec Hey – à jouer de son pied gauche. Or, le Serbe est plus à l’aise à droite et possède une valeur marchande bien plus importante.

Hey va donc devoir s’imposer mentalement et prendre plus de responsabilités s’il veut conserver sa place de titulaire. Le message est désormais clair. Reste à voir s’il pourra y répondre sur le terrain, dès ce soir contre Tiraspol et dans les semaines à venir.