"Je me suis senti injouable et intouchable" : Eden Hazard se livre sur la demi-finale de Coupe du monde face à la France

Muzamel Rahmat
0 réaction
"Je me suis senti injouable et intouchable" : Eden Hazard se livre sur la demi-finale de Coupe du monde face à la France

La demi-finale de Coupe du monde 2018 entre la Belgique et la France ne quittera jamais l'esprit des supporters belges. Eden Hazard est revenu sur ce fameux match.

Loin des pelouses, c’est devant une caméra qu’Eden Hazard a évoqué l’un des plus grands matchs de sa carrière. Invité de l’émission Zack en roue libre du Youtubeur Zack Nani, l’ancien capitaine des Diables Rouges s’est confié.

À l’époque, il n’y avait pas cette tension entre les supporters belges et français. Mais ce Belgique - France en demi-finale de coupe du monde 2018 a tout changé. La défaite 0-1, sur une tête de Samuel Umtiti sur corner a dégouté tout le pays.

"Injouable et intouchable"

"Je me suis senti injouable et intouchable. Sans vouloir me la raconter. C'était un sentiment un peu bizarre. Après le match, j'étais dégoûté. Mais après j'ai relativisé. On a tout donné, on ne pouvait pas faire un truc en plus", raconte Hazard.

Umtiti avait échappé à la vigilance de Marouane Fellaini, chargé de le marquer. Hazard garde une pointe de dérision. "Umtiti marque sur un corner. Combien il en a mis sur sa carrière ?" lâche-t-il en riant.

Battre les aînés de 1986

Mais tout n’était pas noir. Comme il le souligne, les Diables Rouges avaient une petite finale à jouer contre l’Angleterre, pour battre le record de leurs glorieux aînés de 1986. “Et puis, on avait aussi cette petite finale pour battre nos aînés de 1986. C’est l’apothéose de cette génération”, explique Hazard.

Cette demi-finale reste un tournant. Un match qui a forgé une rivalité entre deux pays voisins et qui a marqué au fer rouge une génération dorée belge.

Coupe du Monde 2018
Belgique
France
Eden Hazard

