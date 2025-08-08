OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison

OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Beerschot entame sa saison de Challenger Pro League ce vendredi soir. Les Anversois se déplacent à Seraing, avec l'espoir de bien lancer leur exercice dès cette première rencontre. Du côté de l'adversaire, un renfort de dernière minute est toutefois venu s'ajouter à l'effectif.

Après un mercato estival plutôt réussi, durant lequel le Beerschot a attiré pas mal d’expérience avec notamment les arrivées de Glenn Claes et Lukas Van Eenoo, les troupes de Mo Messoudi se préparent pour leur première mission de la saison.

L’adversaire de ce vendredi soir sera le RFC Seraing, une équipe qui a réussi, tant bien que mal, à se maintenir en Challenger Pro League ces deux dernières saisons. Sur le papier, le Beerschot dispose d’une qualité supérieure pour venir à bout de cette opposition.

Seraing recrute un jeune défenseur

Juste avant cette rencontre, le RFC Seraing a annoncé un nouveau renfort. Relja Bisevac arrive en provenance de l’Union Luxembourg et jouera cette saison sous les ordres de Kevin Caprasse.

Bisevac est un défenseur central de 18 ans, mesurant 1m89. Il a été officiellement présenté ce jeudi par Seraing sur les canaux du club. Il pourrait même déjà figurer dans la sélection pour le match face au Beerschot.

Cependant, il ne devrait pas débuter la rencontre comme titulaire. Bisevac n’a encore disputé aucun match avec l’équipe première de l’Union Luxembourg, mais il pourrait rapidement goûter au football professionnel à Seraing.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis RFC Seraing - Beerschot en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RFC Seraing
Beerschot

Plus de news

"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Baouf - Ordonez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Baouf - Ordonez

14:00
"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

15:00
KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir Analyse

KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir

14:40
"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union

"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union

14:20
Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester" Réaction

Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester"

13:40
1
OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

13:00
L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

13:20
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

12:40
Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ? Réaction

Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ?

12:00
📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

12:20
Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

11:30
Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

11:00
Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

10:30
Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

10:00
5
Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

09:30
Anderlecht obtient gain de cause : voici où se jouera le match retour contre le Sheriff Tiraspol

Anderlecht obtient gain de cause : voici où se jouera le match retour contre le Sheriff Tiraspol

09:00
Affaire conclue : un jeune Liégeois signe au Fortuna Sittard

Affaire conclue : un jeune Liégeois signe au Fortuna Sittard

08:30
Trois mois seulement après sa signature, l'ancien hooligan du RWDM, devenu responsable sécurité, quitte déjà le club

Trois mois seulement après sa signature, l'ancien hooligan du RWDM, devenu responsable sécurité, quitte déjà le club

07:40
Pourquoi Zinho Vanheusden évolue désormais en D3 espagnole : "Une opportunité unique"

Pourquoi Zinho Vanheusden évolue désormais en D3 espagnole : "Une opportunité unique"

08:00
"Je ne m'y attendais pas forcément" : le Bayern de Vincent Kompany inflige une lourde défaite à... Tottenham

"Je ne m'y attendais pas forcément" : le Bayern de Vincent Kompany inflige une lourde défaite à... Tottenham

07:20
Vers un départ de Courtrai ? Brecht Dejaegere évoque son avenir

Vers un départ de Courtrai ? Brecht Dejaegere évoque son avenir

06:30
Il a 16 ans, il est titulaire en Pro League... et il attire de grands clubs : ce joueur a fait un choix intelligent

Il a 16 ans, il est titulaire en Pro League... et il attire de grands clubs : ce joueur a fait un choix intelligent

07:00
Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi Réaction

Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi

23:20
🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

23:00
Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol Réaction

Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol

22:30
Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

22:45
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

21:40
Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

21:55
Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

22:00
Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

21:40
Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara Réaction

Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

21:05
2
C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

21:20
Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

20:30
OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

20:00
1
C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
RFC Seraing RFC Seraing 20:00 Beerschot Beerschot
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 La Gantoise La Gantoise
RSCA Futures RSCA Futures 09/08 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 09/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 09/08 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 09/08 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 09/08 FC Liège FC Liège
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 10/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved