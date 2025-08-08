OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison

Le Beerschot entame sa saison de Challenger Pro League ce vendredi soir. Les Anversois se déplacent à Seraing, avec l'espoir de bien lancer leur exercice dès cette première rencontre. Du côté de l'adversaire, un renfort de dernière minute est toutefois venu s'ajouter à l'effectif.

Après un mercato estival plutôt réussi, durant lequel le Beerschot a attiré pas mal d’expérience avec notamment les arrivées de Glenn Claes et Lukas Van Eenoo, les troupes de Mo Messoudi se préparent pour leur première mission de la saison.

L’adversaire de ce vendredi soir sera le RFC Seraing, une équipe qui a réussi, tant bien que mal, à se maintenir en Challenger Pro League ces deux dernières saisons. Sur le papier, le Beerschot dispose d’une qualité supérieure pour venir à bout de cette opposition.

Seraing recrute un jeune défenseur

Juste avant cette rencontre, le RFC Seraing a annoncé un nouveau renfort. Relja Bisevac arrive en provenance de l’Union Luxembourg et jouera cette saison sous les ordres de Kevin Caprasse.

Bisevac est un défenseur central de 18 ans, mesurant 1m89. Il a été officiellement présenté ce jeudi par Seraing sur les canaux du club. Il pourrait même déjà figurer dans la sélection pour le match face au Beerschot.

Cependant, il ne devrait pas débuter la rencontre comme titulaire. Bisevac n’a encore disputé aucun match avec l’équipe première de l’Union Luxembourg, mais il pourrait rapidement goûter au football professionnel à Seraing.