Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

Cinq rencontres étaient au programme, ce samedi en Challenger Pro League. Découvrez les différents résultats.

La Challenger Pro League reprend ses droits ce week-end. Après la courte victoire du Beerschot à Seraing et le large succès du Jong Gent à l'Olympic, cinq rencontres étaient au programme ce samedi.

Dans l’après-midi, Courtrai a été mené au score, mais s’est finalement imposé face aux RSCA Futures. Plus tard dans la soirée, l’AS Eupen a remporté le choc de la province de Liège face au RFC Liège, une rencontre dont nous vous proposons un résumé individuel.

Victoire pour le RWDM Brussels, le Patro et Beveren

Dans les autres résultats, le RWDM Brussels a gâché une avance de deux buts face à Lommel. Robail a ouvert le score en première période pour les Molenbeekois, Simbakoli a doublé la mise, puis Lommel est revenu à égalité grâce à Mohamed Salah et Tom Reyners. En fin de rencontre Noah Dodeigne a fait 3-2 pour les locaux, mais Banguera Riascos a égalisé dans les ultimes minutes de la rencontre.

Le Patro Eisden a, quant à lui, profité d’une carte rouge côté Lokeren pour prendre ses trois premiers points de la saison. Leandro Rousseau a ouvert le score pour les hommes de Stijn Stijnen, et Toon Janssen a rétabli l’égalité avant l’exclusion de Tom Boere à l’heure de jeu. À un quart d’heure du terme, c’est Stef Peeters, l’ancien capitaine d’Eupen, qui a offert les trois points au Patro Eisden.

Enfin, le SK Beveren a remporté le choc anversois sur la pelouse du Lierse. Le premier but de la rencontre a été inscrit par Kurt Abrahams en fin de première mi-temps, et Ilyes Najim a fait le break à l'entrée du temps additionnel. Ce dimanche, les Francs Borains se rendront au Club NXT pour conclure cette première journée de Challenger Pro League.