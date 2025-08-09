Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

Descendu de première division, Courtrai a été mené pendant une demi-heure par le RSCA Futures. Les jeunes Anderlechtois n'ont cependant pas su tenir le rythme en seconde période face aux Kerels.

Alors que la troisième journée de Jupiler Pro League est déjà en cours, la Challenger Pro League fait son retour ce week-end. Ce samedi, les RSCA Futures, avec les nouvelles recrues Joachim Imbrechts, Cedric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic titulaires, ont fait leur rentrée face à Courtrai.

Une entrée en matière difficile pour les jeunes Anderlechtois, opposés à l’une des équipes récemment reléguées de première division. Pourtant, ce sont bien eux qui ont ouvert le score au quart d’heure de jeu, grâce à Ibrahim Konaté.

Les U23 d'Anderlecht n'ont pas pu tenir leur avantage jusqu'au retour aux vestiaires. En fin de première période, Thierry Ambrose a transformé un penalty jugé discutable pour remettre les deux équipes à égalité.

Juste après la pause, Thierry Ambrose s'est à nouveau montré décisif. Il a d'abord servi Jellert Van Landschoot pour le 1-2, avant de prendre lui-même les choses en main pour faire le break et mettre les siens à l'abri.

Comme le Beerschot sur la pelouse de Seraing, Courtrai a été mené avant de renverser la vapeur lors de cette première journée. Les hommes de Michiel Jonckheere ont suivi le pas, ceux de Jelle Coen ont montré de belles choses, mais se sont effondrés.