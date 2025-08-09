La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège
La KAS Eupen débute sa saison en beauté avec une victoire (2-0) face au RFC Liège au Kehrwegstadion. Bertan Çalışkan et Isaac Nuhu ont inscrit les deux buts eupenois.

Un duel liégeois était au programme de la première journée de Challenger Pro League. La KAS Eupen recevait le RFC Liège. Les deux équipes espéraient l’emporter pour entamer leur saison de la meilleure des manières.

La première occasion de la rencontre est venue du côté d'Eupen en tout début de match. Isaac Nuhu se retrouve face à Jordi Belin, mais le portier liégeois capte facilement le ballon.

La première "grosse" occasion 

À la 9e minute de jeu, le RFC Liège se crée sa première possibilité. Suite à une perte de balle de Scott Kennedy, Alexis Lefebvre avance sur le côté droit à toute vitesse, mais le ballon file en corner.

Les 20 premières minutes sont équilibrées. Les Sang et Marine et les Pandas tentent tous deux de se créer des possibilités. Peu d'occasions sont cependant à signaler.

À la 30e minute de jeu, les Liégeois se créent une nouvelle possibilité. Benoît Bruggeman donne le ballon à Stefano Marzo après un échange avec Oumar Diouf. L’arrière droit tente une frappe assez lointaine, mais le ballon passe à côté. Le matricule 4 va ensuite continuer de pousser. Lucca Lucker tente notamment sa chance avec une frappe sur le côté gauche. Le ballon est facilement capté par le portier eupenois Marco Hiller. Les deux équipes sont finalement rentrées aux vestiaires avec un score nul et vierge à la mi-temps.

La seconde période

La KAS Eupen a repris très fort la seconde période. Amadou Keita trouve Bertan Çalışkan sur un centre. Le Belgo-Turc tente ensuite sa chance et trompe Jordi Belin. C’est 1-0 à la 50e.

Sept minutes plus tard, l’ancien Liégeois Zakaria Atteri tente une frappe lointaine pour doubler la mise. Sa frappe est bien captée par le portier des Sang et Marine. L’ex-joueur du RFC Liège est sorti quelques minutes plus tard et a été sifflé par ses anciens supporters.

Côté liégeois, des changements ont été faits pour renverser la situation. Damien Mouchamps remplace Stefano Marzo tandis que Kylian Hazard monte à la place d'Alexis Lefebvre (68e).

La KAS Eupen double la mise

À la 71e, les Pandas obtiennent un très bon coup franc sur le côté gauche, à quelques mètres du but. Isaac Nuhu prend ses responsabilités et tente sa chance : le ballon est dévié par le mur liégeois et termine au fond des filets. Les hommes de Bruno Pinheiro mènent 2-0.

Les Sang et Marines vont tenter de se créer des possibilités pour revenir au score, mais rien n’y fait : ils n’y arrivent pas. Aucune réelle occasion n’est à signaler. Eupen a même failli inscrire un troisième but via Daniel Kasper en fin de match, mais le buteur bute sur le gardien liégeois. Le ballon file en corner. La KAS Eupen remporte son premier match de la saison et prend ainsi ses trois premiers points.

