Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

Le KRC Genk continue d'investir dans l'avenir et devrait enrôler le jeune défenseur sud-coréen Min-woo Kang. Après le dossier quasiment bouclé concernant Junya Ito, le club se concentre désormais sur un renfort pour le Jong Genk.

Après la réforme du championnat, qui garantit au Jong Genk un séjour prolongé en deuxième division, le club souhaite obtenir de meilleurs résultats cette saison que l’an dernier. C’est pourquoi l'équipe recherche des renforts. Selon le Belang van Limburg, Min-woo Kang, défenseur central de 19 ans évoluant à Ulsan Hyundai FC, va signer en prêt avec option d’achat.

Le jeune international sud-coréen est attendu jeudi en Belgique. Au moment d’écrire ces lignes, seule la visite médicale reste une formalité, l’accord étant quasiment conclu tant au niveau du club que sur le plan personnel. Genk est donc confiant quant à une intégration rapide de Kang.

Penser à l’avenir

Kang ne sera pas le seul joueur asiatique à Genk. Dans le vestiaire, il retrouvera son compatriote Myung-jun Kim, avec qui il a déjà évolué dans les équipes de jeunes sud-coréennes. Hyeon-gyu Oh, Ayumu Yokoyama et, bientôt sans doute, Junya Ito renforcent également la présence asiatique à la Cegeka Arena.

Cette forte présence de joueurs asiatiques s’inscrit clairement dans la politique de transferts voulue par le directeur sportif Dimitri de Condé, qui cherche partout de jeunes talents à faire mûrir avant de leur donner leur chance en équipe première.

Par le passé, Genk a déjà recruté des espoirs comme Aaron Bibout et Ayumu Yokoyama dans cette optique, tandis que des joueurs comme Daan Heymans et Tobias Lawal apportent immédiatement une valeur ajoutée.