Un titulaire des Diables Rouges doit vite trouver un club sous peine de manquer le Mondial 2026
Wout Faes semble vivre ses dernières semaines à Leicester City. Le défenseur central de 27 ans veut à tout prix éviter de disputer une saison complète en Championship.

Après deux relégations en trois ans, le défenseur n’a pas l’intention de passer une nouvelle saison en deuxième division anglaise, surtout en vue de la sélection pour la Coupe du monde 2026. Un scénario qu’il aurait préféré éviter et qui ne sert pas ses ambitions sportives.

La concurrence est rude chez les Diables Rouges pour une place en défense centrale, avec notamment Al-Dakhil, De Winter, Bornauw et Mechele qui frappent à la porte.

Faes est sous contrat jusqu’en juin 2027, mais la direction lui a clairement fait savoir qu’il pouvait partir. Leicester veut rajeunir son effectif et se reconstruire sous les ordres de l’entraîneur Marti Cifuentes. De plus, une vente de Faes pourrait offrir au club une bouffée d’oxygène financière, alors qu’il subit les conséquences d’une deuxième relégation en peu de temps.

La Lazio ?

Selon certaines sources, Faes et son entourage discutent avec plusieurs clubs. La Lazio Rome fait partie des intéressés et les négociations pourraient bientôt entrer dans une phase décisive. Il est clair que le défenseur vise un transfert vers un club d’un grand championnat européen.

Leicester a fixé son prix à au moins 15 millions d’euros. Ce montant refroidit pour l’instant les clubs intéressés, qui espèrent que la somme demandée baissera à l’approche de la fin du mercato. Une vente de dernière minute pourrait devenir inévitable pour Leicester.

Faes, de son côté, souhaite boucler son transfert le plus rapidement possible afin de se préparer au mieux dans son nouveau club. Pour lui, c’est le moment idéal pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière et éviter que son nom ne s’efface aux yeux du sélectionneur à l’approche du Mondial 2026.

