Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : un grand club français prêt à tout pour s'offrir Ordonez

L'Olympique de Marseille préparerait une offre de plus de 35 millions d'euros pour le défenseur de Bruges Joel Ordonez.

Joel Ordonez s’est imposé la saison dernière comme un titulaire indiscutable au Club de Bruges, attirant l’attention de plusieurs grands clubs européens. Marseille considère Ordonez comme une pièce maîtresse pour son avenir et serait prêt à dépenser une grosse somme pour le recruter.

Marseille veut battre son record pour Joel Ordonez

Une première offre d’environ 30 millions d’euros a été refusée par le Club de Bruges. Le club belge vise au moins 35 millions d’euros, en raison d’une clause de revente qui prévoit que 20 % de la plus-value reviendrait à l’ancien club d’Ordonez, l'Independiente del Valle.

Al-Hilal a formulé une belle offre, mais Ordonez préférerait rejoindre Marseille. Le joueur aurait indiqué à son entourage qu’il n’était pas intéressé par l'Arabie Saoudite.

Les discussions entre Marseille et le Club avaient été mises en pause à cause de doutes sur certaines garanties, mais elles semblent relancées. Une offre de plus de 35 millions d’euros serait un record pour Marseille.

Arrivé en 2022 au Club de Bruges, Ordonez ne sera pas vendu à bas prix. Le transfert pourrait rapporter plus que celui d’Ardon Jashari à l'AC Milan.