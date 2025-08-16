Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

Thibaut Courtois est connu pour sa forte personnalité. Mais son père Thierry voit autre chose que ce que le monde extérieur perçoit parfois comme de l'arrogance mal placée.

Thierry Courtois est sans doute la personne qui comprend le mieux son fils. Les deux hommes ont un sacré caractère, passé au crible par le paternel dans La Dernière Heure : "Thibaut dit les choses telles qu'elles sont et il les soutient pleinement. Malheureusement, la vérité n'est pas toujours appréciée par tout le monde, mais il défend toujours ceux qui en ont besoin".

Pour Courtois, il ne s'agit pas de popularité ou d'actions spectaculaires pour la caméra. "L'objectif de Thibaut est simple : il joue de manière efficace. Il préfère faire quelques pas et attraper le ballon plutôt qu'un plongeon spectaculaire pour les photographes".

Ses performances parlent d'elles-mêmes. "Thibaut n'a pas besoin de confirmation pour se sentir bien. Sa carrière au Real Madrid et en équipe nationale rappelle sa valeur. Les gens qui le connaissent vraiment savent qu'il est intelligent et a une vision sur tout. Il ne cédera jamais à la pression ou aux critiques injustifiées".

Droit dans ses bottes malgré les critiques

Oui, Thibaut peut être rancunier : "Lui et moi avons du mal avec l'injustice. Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt, il est normal que le vase déborde".

Pourtant, il peut aussi se montrer très chaleureux : "Thibaut est un garçon très sympathique et ouvert. Il aime s'enrichir de nouvelles rencontres, même si cette ouverture peut parfois être perçue comme une faiblesse."

Un exemple concret de sa persévérance est le conflit avec Domenico Tedesco. "Thibaut n'a pas été choisi pour un rôle important en équipe nationale, malgré son expérience. Il a accepté la situation et a tracé sa propre voie. Ce n'était pas une période facile, mais il l'a gérée de manière professionnelle".