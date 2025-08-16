Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"
Le Club de Bruges s'est imposé de justesse 0-1 contre Zulte Waregem grâce à un beau but du remplaçant Shandre Campbell. Les Blauw & Zwart comptent désormais 9 points sur 12.

Le FC Bruges pensait bien être condamné à repartir du Gaverbeek avec un seul point seulement, mais en toute fin de rencontre, Shandre Campbell, jeune talent du Club NXT, a débloqué la situation. Le jeune jamaïcain a envoyé une frappe déviée qui a trompé Brent Gabriel.

Brandon Mechele tenait visiblement à ce que son jeune coéquipier garde la tête sur les épaules. "II a de la chance que la balle soit déviée, sinon, elle ne serait pas rentrée, je pense", sourit le défenseur du Club. Le journaliste de DAZN, cependant, souligne qu'il fallait déjà tenter sa chance pour que cela rentre.

"C'est vrai, et il le fait. On a déjà pu voir à l'entraînement qu'il a une belle frappe", reconnaît Mechele. "C'est bien qu'il ait essayé". Bruges n'a pas connu une soirée facile, mais au vu du contexte, entre deux matchs européens, Brandon Mechele s'en satisfait.

"Ce genre de victoires, ce sont les plus belles, en toute fin de match. Trois points, une cleansheet, c'est positif et ça nous met en confiance pour la Champions League", assure-t-il. "Nous avons été imprécis, il faudra bien sûr corriger ça, mais nous sommes sur le bon chemin".

Le Club de Bruges est temporairement premier du classement après cette victoire. Ce mardi, ils iront à Glasgow défier les Rangers en barrage aller de la Ligue des Champions. 

