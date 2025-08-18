Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

Naples retient son souffle après la blessure de Romelu Lukaku, touché à la cuisse gauche jeudi lors d'un amical contre l'Olympiakos.

Un premier diagnostic évoque un problème au quadriceps pour Romelu Lukaku, mais la gravité de la blessure ne sera confirmée qu’après les examens médicaux prévus aujourd’hui. Les médias italiens parlent de signaux inquiétants. Sky Italia affirme que cette blessure pourrait avoir un impact important et que Naples se prépare à au moins un mois d’indisponibilité. La Gazzetta dello Sport va même plus loin et n’exclut pas que Lukaku soit absent plusieurs mois.

Les conséquences seraient lourdes. En cas d’absence d’un mois, Lukaku manquera d’office les trois premières journées de Serie A et peut-être le début de Ligue des champions. Le 7 septembre, les Diables Rouges joueront contre le Kazakhstan en match de qualification pour le Mondial, au Lotto Park, le stade de son ancien club Anderlecht.

Pas de match avec les Diables au Lotto Park ?

Pour Naples, c’est une mauvaise nouvelle. Le club avait attiré Lorenzo Lucca en prêt de l’Udinese cet été, mais l’Italien était prévu comme remplaçant. Si la blessure de Lukaku dure, le champion d’Italie pourrait devoir retourner sur le marché des transferts.

Le fait que sa jambe gauche soit de nouveau touchée inquiète encore plus. Plus tôt cette année, Lukaku avait eu des soucis à la hanche et manqué plusieurs matchs avec les Diables rouges.

Les examens médicaux prévus aujourd’hui à Naples seront décisifs. Ils détermineront la durée d’absence de Lukaku, mais aussi la manière dont le club devra planifier son début de saison.