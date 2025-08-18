Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

Avant Milan-Bari en Coppa Italia, San Siro a observé une minute de silence en hommage au fils de Matthias Verreth, décédé fin juillet.

Fin juillet, le milieu de terrain belge Matthias Verreth a vécu un terrible drame avec la perte de son fils, Elliot Charles, âgé d’à peine un an. L’enfant avait été hospitalisé en urgence à la suite d’une infection virale, mais n’a malheureusement pas survécu.

Avant le coup d’envoi de la Coppa Italia entre l'AC Milan et Bari, San Siro a tenu à rendre hommage à sa mémoire. Le stade entier s’est levé pour une minute de silence.

Verreth, formé au PSV Eindhoven et passé par Beveren avait rejoint Bari cet été. Ce nouveau départ devait relancer sa carrière, mais la tragédie familiale a brutalement tout mis en suspens.

Bari avait annoncé la triste nouvelle par un communiqué officiel. Le joueur avait quitté le stage de préparation de l’équipe pour rejoindre d’urgence sa famille en Belgique.

C’est une période très difficile pour lui et sa famille. Toute la rédaction de Walfoot pense à eux et leur souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve.