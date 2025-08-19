Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

Leandro Trossard n'a plus qu'un an de contrat, et devait donc prendre une décision. L'Arabie Saoudite et la Turquie, notamment, s'intéressaient à lui.

Il y a un mois de cela, tout semblait indiquer que Leandro Trossard allait quitter Arsenal. N'ayant plus qu'un an de contrat chez les Gunners, il ne paraissait pas se diriger vers une prolongation et devait donc partir pour rapporter un peu d'argent.

Des discussions auraient même eu lieu entre Trossard et Fenerbahçe, annonçait il y a un peu plus d'un mois le média anglais The Times, et un accord aurait été trouvé. Restait à convaincre Arsenal et au vu du silence radio qui a suivi, on peut déduire que les discussions n'ont pas été fructueuses.

Ce mardi, c'est The Athletic qui rapporte un nouveau développement dans le dossier Leandro Trossard, et non des moindres. En effet, le Diable Rouge aurait trouvé un accord avec Arsenal concernant une prolongation et une revalorisation de contrat !

Trossard va voir son salaire augmenter et sera lié aux Gunners jusqu'en 2027. C'était l'objectif du joueur, qui estimait mériter des émoluments plus en adéquation avec son rôle important au sein du noyau à l'heure actuelle.

On devrait donc revoir Trossard sur les terrains dans les semaines à venir. Lors du premier match, contre Mannchester United, le Belge n'est pas monté au jeu.