En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

Le Standard a énormément recruté cet été, et doit donc encore quelque peu dégraisser. Léandre Kuavita pourrait en faire les frais.

Léandre Kuavita (21 ans) est devenu un titulaire important la saison passée au Standard, disputant 42 matchs toutes compétitions confondues (2 buts, 3 passes décisives) en mettant à profit sa remarquable versatilité (il peut évoluer à tous les potes de l'entrejeu et sur le flanc gauche).

Mais Kuavita est cette fois victime de la forte concurrence installée par Marc Wilmots au sein du Matricule 16 au terme d'un mercato hyperactif. Utile partout, mais excellent nulle part, le produit du centre de formation liégeois est désormais une doublure, et n'est monté au jeu que deux fois sur les quatre premiers matchs.

Kuavita à Saint-Trond ?

Un départ est donc à l'ordre du jour : on savait déjà depuis un certain temps que Léandre Kuavita avait reçu son bon de sortie. Désormais, on sait que club s'intéresse à son cas : selon les informations de Sacha Tavolieri, il s'agirait de Saint-Trond.

Le club trudonnaire a grand besoin de Belges pour composer son noyau, et se serait donc manifesté auprès du Standard concernant un prêt pour la saison à venir. Mais le club liégeois espère vendre son joueur, estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermarkt.

Formé à Verviers, Eupen puis au Standard à partir de ses 15 ans, Kuavita est ensuite passé par les classes d'âge rouches, à l'exception de 6 mois en prêt au Genoa en 2023. Après une saison au sein du SL 16 en Challenger Pro League, il a intégré l'équipe A la saison passée.