Ce n'est plus le même homme : contesté par les supporters du Standard, il revit en Angleterre

Isaac Price vit un début de saison magique avec West Bromwich Albion. Le milieu de terrain a retrouvé la confiance après son passage au Standard.

Au Standard, le syndrome du joueur prêté/revendu est récurrent ces dernières saisons : à chaque fois qu'un membre du noyau quitte Sclessin après y avoir vécu des moments difficiles, il se refait immédiatement une santé loin des bords de Meuse. Cela s'est fait remarquer pour des flops comme Romaine Munddle, Noah Ohio, cela prévaut désormais aussi pour Isaac Price.

D'un point de vue comptable, le passage du jeune Nord-Irlandais en Rouche est loin d'être un échec : le milieu de terrain était arrivé gratuitement en provenance de la réserve d'Everton et est reparti pour trois millions d'euros à WBA. Mais sur le terrain, ses performances n'ont pas convaincu.

Dans les travées de Sclessin, on s'est longtemps étonné du contraste entre ces matchs en Pro League et ses buts à répétition avec l'équipe nationale d'Irlande du Nord. Désormais, c'est en Championship que le garçon apparaît revigoré.

La sensation de la reprise

Alors qu'il n'avait pas inscrit le moindre but au Standard, Price en est déjà à trois...depuis le début de saison. Auteur du seul but d'ouverture de la rencontre d'ouverture contre Blackburn, il a en effet récidivé en inscrivant un doublé sur le terrain de Wrexham le weekend dernier (victoire 2-3).

Et encore, l'ancien milieu d'Ivan Leko a également délivré un assist en Coupe de la Ligue contre Derby County. Le natif de Pontefract n'est plus le même joueur qu'au Standard et est bien déterminé à mener West Bromwich vers les sommets.

