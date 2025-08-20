Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

Seraing a débuté sa saison par deux défaites en D1B. Mais il y aura encore du mouvement au Pairay avant la fin du mercato.

Au-delà du bilan de 0 sur 6 contre le Beerschot et le RFC Liège, les Métallos sont conscients que leur noyau doit encore être renforcé pour être suffisamment armé dans la lutte pour le maintien. Si bien qu'en plus d'un milieu de terrain du RFC Liège, deux autres joueurs devraient poser leur valise au Pairay dans les prochaines heures.

Le premier est Nick Gillekens, sur une voie de garage à Westerlo. Le gardien de 30 ans est arrivé en Campine en 2022 après s'être révélé en D1B avec Louvain puis Mouscron. Mais il n'est pas parvenu à autant s'illustrer au Kuipje.

Retrouver du rythme

En trois saisons, il n'a disputé que 15 matchs officiels, principalement en Coupe et en tant que remplaçant en cas de blessures. Son rôle se limitait à celui de troisième gardien. Cette saison, il n'apparaît même plus sur la feuille de match. La direction de Westerlo, en concertation avec Gillekens, a décidé de mettre fin prématurément à son contrat, selon la Gazet van Antwerpen.

Le gardien est libre de tout contrat et va rejoindre Seraing, où il concurrencera Boris Ngoua et Arthur De Bolle. Parallèlement à ce dossier, les Liégeois se préparent à accueillir un autre renfort grâce aux liens avec le FC Metz.

Selon le journal L'Équipe, les Lorrains vont prêter l'ailier Abdoulaye Agne Ba à leur club partenaire. Le Franco-sénégalais de 20 ans est issu de l'académie Génération Foot, qui a déjà envoyé plusieurs jeunes talents au Pairay. Comme ses prédécesseurs, Ba va y vivre sa première expérience professionnelle en Europe.