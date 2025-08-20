En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

Mathias Rasmussen devrait quitter l'Union Saint-Gilloise. Le milieu de terrain norvégien peine à s'imposer chez le champion de Belgique.

Arrivé en 2023 à l'Union Saint-Gilloise, Mathias Rasmussen (27 ans) est plutôt à classer parmi les rares échecs de la cellule de recrutement du club. Le milieu de terrain norvégien était entouré d'attentes assez élevées, mais ne s'est jamais imposé comme titulaire à l'USG.

La saison passée, Rasmussen a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, mais n'était pas souvent dans le onze (11 titularisations en D1A, 4 en Europe, aucune durant les Playoffs). Cette saison, il a dû se contenter de deux petites montées au jeu.

Selon nos confrères de La Dernière Heure, une solution pourrait être trouvée. Mathias Rasmussen pourrait être envoyé à Oud-Heverlee Leuven, qui a besoin de renforts après un début de saison très compliquée (le club entraîné par David Hubert est lanterne rouge).

Une première offre aurait été refusée par l'Union. Un prêt est discuté également. Rasmussen avait signé au Parc Duden contre 1,2 million d'euros, et est paradoxalement toujours estimé à 2 millions d'euros malgré ses difficultés.

Rasmussen a disputé 91 matchs sous le maillot des Apaches depuis son arrivée, pour un total de 6 buts et 8 passes décisives.