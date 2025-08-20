En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert
Deviens fan de Union SG! 309

Mathias Rasmussen devrait quitter l'Union Saint-Gilloise. Le milieu de terrain norvégien peine à s'imposer chez le champion de Belgique.

Arrivé en 2023 à l'Union Saint-Gilloise, Mathias Rasmussen (27 ans) est plutôt à classer parmi les rares échecs de la cellule de recrutement du club. Le milieu de terrain norvégien était entouré d'attentes assez élevées, mais ne s'est jamais imposé comme titulaire à l'USG.

La saison passée, Rasmussen a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, mais n'était pas souvent dans le onze (11 titularisations en D1A, 4 en Europe, aucune durant les Playoffs). Cette saison, il a dû se contenter de deux petites montées au jeu.

Selon nos confrères de La Dernière Heure, une solution pourrait être trouvée. Mathias Rasmussen pourrait être envoyé à Oud-Heverlee Leuven, qui a besoin de renforts après un début de saison très compliquée (le club entraîné par David Hubert est lanterne rouge).

Une première offre aurait été refusée par l'Union. Un prêt est discuté également. Rasmussen avait signé au Parc Duden contre 1,2 million d'euros, et est paradoxalement toujours estimé à 2 millions d'euros malgré ses difficultés.

Rasmussen a disputé 91 matchs sous le maillot des Apaches depuis son arrivée, pour un total de 6 buts et 8 passes décisives. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Gillekens - Essiam - Dolberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Gillekens - Essiam - Dolberg

09:30
Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

09:30
Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

09:00
De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

08:30
Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

08:00
Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

07:40
Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

07:20
Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

07:00
Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Šutalo - Trossard - Kuavita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Šutalo - Trossard - Kuavita

22:30
Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

22:30
Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

22:58
2
Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

22:00
🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

21:40
Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

21:20
En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

20:20
Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

20:40
Incroyable affaire à Marseille : l'OM met Adrien Rabiot à la porte !

Incroyable affaire à Marseille : l'OM met Adrien Rabiot à la porte !

20:00
2
C'est officiel : Leander Dendoncker quitte Aston Villa pour un nouveau championnat

C'est officiel : Leander Dendoncker quitte Aston Villa pour un nouveau championnat

19:30
Emile Mpenza est passé à côté d'un transfert au top très jeune... "à cause" de son frère

Emile Mpenza est passé à côté d'un transfert au top très jeune... "à cause" de son frère

19:00
Cédric Hatenboer n'est pas venu pour jouer avec les Futures... mais sous Hasi, il va devoir s'y faire

Cédric Hatenboer n'est pas venu pour jouer avec les Futures... mais sous Hasi, il va devoir s'y faire

18:40
1
Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

18:20
Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

18:00
Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

17:30
3
Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

16:30
Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

17:00
Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

16:00
Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

15:30
Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

15:00
🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

14:30
"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

14:00
Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

13:30
Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

12:40
Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

13:00
"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

12:20
🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved