Mauvaise nouvelle pour Trossard ? Arsenal pourrait bouleverser ses plans

Leandro Trossard pensait prolonger son histoire avec Arsenal, mais l'intérêt des Gunners pour Eberechi Eze pourrait changer la donne.

L’été a été long pour Leandro Trossard. Entre rumeurs de départ en Turquie et approches venues d’Arabie Saoudite, l’ailier belge a vu son nom circuler un peu partout.

The Athletic révélait récemment que les dirigeants des Gunners et l’agent du joueur discutaient d’une prolongation. Le contrat actuel de Trossard expire en 2026, mais une offre jusqu’en 2027 aurait été mise sur la table.

Une mauvaise nouvelle ?

Un autre dossier pourrait tout bouleverser. Arsenal serait prêt à investir pas moins de 70 millions d’euros pour Eberechi Eze. Le milieu offensif de Crystal Palace est également courtisé par Tottenham.

L’idée des Gunners ? Réagir vite à la blessure de Kai Havertz et trouver une solution immédiate. Mais si Eze débarque à l’Emirates Stadium, le temps de jeu de Trossard risque d’être directement impacté.

Pour le Diable Rouge, le mercato n’est peut-être pas terminé. L’équation reste délicate pour Trossard, et seule la direction d’Arsenal détient la réponse.