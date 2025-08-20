Naples fixé : le pire scénario évité pour Romelu Lukaku

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Naples fixé : le pire scénario évité pour Romelu Lukaku
Romelu Lukaku ne sera pas opéré et manquera plusieurs mois de compétition. Naples se tourne vers le marché des transferts pour trouver un remplaçant.

Romelu Lukaku vit un début de saison cauchemardesque. Sorti sur blessure contre l’Olympiakos en match amical, le Diable Rouge devra patienter longtemps avant de retrouver les terrains. Son absence est estimée entre trois et quatre mois.

Selon Sky Sport Italia, l’option d’une opération a été écartée. Elle n’aurait rien changé à la durée de sa convalescence. Lukaku ne devrait pas rejouer avant 2026. Un coup dur pour Naples et la Belgique.

Lire aussi… Un fond noir qui en dit long : les premiers mots de Romelu Lukaku sur la plus grave blessure de sa carrière

Le club italien a choisi de ne pas l’inscrire sur la liste européenne. Naples explore le marché des transferts pour trouver un remplaçant. Le nom de Tolu Arokodare, co-meilleur buteur de Pro League la saison dernière, circule parmi les pistes.

Sur Instagram, l’attaquant belge a tenté de garder le moral. "Par la grâce de Dieu je me sens toujours bien et je reste positif. À bientôt. Rom", a-t-il écrit.

Rudi Garcia doit réinventer son attaque. Privé de son numéro un, il devra miser sur Loïs Openda ou envisager un autre système.

Napoli
Romelu Lukaku

