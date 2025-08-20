Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"
Le Club de Bruges a vécu un début de match euphorique à Glasgow, hier soir. Romeo Vermant a lancé les hostilités d'une magnifique inspiration.

Romeo Vermant avait le pied chaud à Glasgow. Alors que la rencontre face aux Rangers n'avait pas commencé depuis trois minutes, l'attaquant brugeois a sorti un enchaînement de classe mondiale : une course décidée pour profiter de la mésentente entre le défenseur et le gardien adverse avant un lob très subtil sur le dernier cité.

Présent en studio, Marc Degryse était sous le charme : "En général, après deux minutes, vous vous cherchez encore un peu. Mais Vermant n'hésite pas – c'est impressionnant – et son exécution est parfaite", s'enthousiasme-t-il sur VTM.

Un attaquant en confiance

"Si tu prends le ballon et que tu attends un peu plus longtemps, tu es en difficulté. Il faut alors dribbler pour tromper le gardien. Mais il conclut avec beaucoup de sensibilité", poursuit-il. Vermant a pourtant été critiqué ces dernières semaines : "Après avoir marqué à Salzburg, c'est un nouveau but très important. Bravo à lui".

À ses côtés, Franck Boeckx était tout aussi admiratif : "Il donne l'impression que ce but est facile. On peut en douter dans un moment pareil, mais il le marque avec une grande confiance. Vermant est un attaquant très précis dans et autour de la surface".

Cet été, le Club de Bruges a vendu Ferran Jutgla, confortant encore un peu plus le statut d'attaquant numéro un de Vermant devant Gustaf Nilsson. Pour l'heure, Nicolo Tresoldi (acheté pour six millions) ne semble pas encore prêt à rivaliser.

22:58
09:30
21:40
09:30
09:00
08:30
08:00
07:20
07:00
06:40
22:30
22:30
22:00
21:20
21:00
14:00
15:00
20:40
20:20
20:00
19:30
19:00
18:40
18:20
18:00
17:30
17:00
11:00
16:30
16:00
15:30
12:00
14:30
19/08
13:30
13:00

