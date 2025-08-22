"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11

Qui Mircea Rednic alignera-t-il en attaque pour affronter le Cercle de Bruges ? Thomas Henry est suspendu, tandis que Timothé Nkada et Dennis Ayensa sont blessés.

Auteur d’un 7/12 pour commencer la saison, le Standard recevra le Cercle de Bruges ce samedi soir à Sclessin (18h15). Une rencontre pour laquelle Mircea Rednic sera privé... de ses trois attaquants !

En effet, Thomas Henry est suspendu après son carton rouge reçu à l’Union, Dennis Ayensa est toujours blessé... et Timothé Nkada s’est également blessé hier à l’entraînement. Le T1 des Rouches a commenté cette situation un peu chaotique ce vendredi en conférence de presse.



On a un noyau sans attaquant"

"On a un noyau sans attaquant : deux blessés et un suspendu. Timothé a senti quelque chose à l’adducteur, il souffre d’une déchirure qui va l’éloigner des terrains trois à quatre semaines. Peut-être que cette blessure est due au fait qu’il n’a pas fait la préparation avec nous et qu’il ne s’est pas adapté à notre manière de travailler, qui est plus intense que là où il était avant."

Situation difficile, donc, pour le coach des Rouches, à qui il reste deux options pour évoluer en pointe : Bradley Nam James et René Mitongo, pressenti pour commencer la rencontre.

"C’est mieux de lancer un jeune contre le Cercle que contre le Club ou Anderlecht. J’ai parlé avec eux, ils sont avec nous depuis le début de la préparation. Ils sont jeunes et ambitieux. Je me rappelle du jeune Batshuayi, la première fois que je suis venu, par exemple."

Avec Henry Lawrence dans le 11 de base ?

Pour le reste, Alexandro Calut (blessure) et Marlon Fossey (bronchite) ont manqué deux jours d’entraînement, mais ils sont disponibles pour cette rencontre. Henry Lawrence, de retour à 100 % dans le groupe, l’est aussi. "J’ai oublié de vous dire qu’il s’entraîne", a lancé Mircea Rednic lorsqu’il a été interrogé sur des changemets à adopter avec ses défenseurs latéraux, comme s’il affirmait titulariser Lawrence à la place de Calut ce samedi.

Mohamed El Hankouri, quant à lui, devrait être prêt après la trêve internationale. Il pourrait figurer dans le groupe pour faire le nombre, selon Rednic, mais il y a peu de chances qu’il joue. "Si je le vois sur le banc, je vais être tenté de le faire entrer en jeu. Il en a envie, mais nous avons discuté avec le staff médical et le staff technique, et nous estimons qu’il n’est pas encore prêt", a conclu Mircea Rednic.