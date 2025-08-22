Interview "On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| 0 réaction
"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Qui Mircea Rednic alignera-t-il en attaque pour affronter le Cercle de Bruges ? Thomas Henry est suspendu, tandis que Timothé Nkada et Dennis Ayensa sont blessés.

Auteur d’un 7/12 pour commencer la saison, le Standard recevra le Cercle de Bruges ce samedi soir à Sclessin (18h15). Une rencontre pour laquelle Mircea Rednic sera privé... de ses trois attaquants !

En effet, Thomas Henry est suspendu après son carton rouge reçu à l’Union, Dennis Ayensa est toujours blessé... et Timothé Nkada s’est également blessé hier à l’entraînement. Le T1 des Rouches a commenté cette situation un peu chaotique ce vendredi en conférence de presse.

Lire aussi… "Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

On a un noyau sans attaquant"

"On a un noyau sans attaquant : deux blessés et un suspendu. Timothé a senti quelque chose à l’adducteur, il souffre d’une déchirure qui va l’éloigner des terrains trois à quatre semaines. Peut-être que cette blessure est due au fait qu’il n’a pas fait la préparation avec nous et qu’il ne s’est pas adapté à notre manière de travailler, qui est plus intense que là où il était avant."

Situation difficile, donc, pour le coach des Rouches, à qui il reste deux options pour évoluer en pointe : Bradley Nam James et René Mitongo, pressenti pour commencer la rencontre.

"C’est mieux de lancer un jeune contre le Cercle que contre le Club ou Anderlecht. J’ai parlé avec eux, ils sont avec nous depuis le début de la préparation. Ils sont jeunes et ambitieux. Je me rappelle du jeune Batshuayi, la première fois que je suis venu, par exemple."

Avec Henry Lawrence dans le 11 de base ?

Pour le reste, Alexandro Calut (blessure) et Marlon Fossey (bronchite) ont manqué deux jours d’entraînement, mais ils sont disponibles pour cette rencontre. Henry Lawrence, de retour à 100 % dans le groupe, l’est aussi. "J’ai oublié de vous dire qu’il s’entraîne", a lancé Mircea Rednic lorsqu’il a été interrogé sur des changemets à adopter avec ses défenseurs latéraux, comme s’il affirmait titulariser Lawrence à la place de Calut ce samedi.

Mohamed El Hankouri, quant à lui, devrait être prêt après la trêve internationale. Il pourrait figurer dans le groupe pour faire le nombre, selon Rednic, mais il y a peu de chances qu’il joue. "Si je le vois sur le banc, je vais être tenté de le faire entrer en jeu. Il en a envie, mais nous avons discuté avec le staff médical et le staff technique, et nous estimons qu’il n’est pas encore prêt", a conclu Mircea Rednic.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (23/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Cercle de Bruges
Mircea Rednic

Plus de news

"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle Interview

"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

16:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Audoor - Lammens - De Sart

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Audoor - Lammens - De Sart

16:14
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

16:14
"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

16:00
"Ce n'était qu'un coup de fil" : Julien De Sart a refusé une offre d'un club belge cet été

"Ce n'était qu'un coup de fil" : Julien De Sart a refusé une offre d'un club belge cet été

13:30
Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

15:20
De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

15:00
Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

14:20
Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

14:40
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

14:00
"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

13:00
16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

12:30
"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

12:00
3
Une solution en moins pour Rudi Garcia : un potentiel Diable Rouge se fracture la cheville à l'entraînement

Une solution en moins pour Rudi Garcia : un potentiel Diable Rouge se fracture la cheville à l'entraînement

11:30
Victime du phénomène Karetsas, mais décisif dès qu'il joue : "Même à mon âge, on est toujours impatient"

Victime du phénomène Karetsas, mais décisif dès qu'il joue : "Même à mon âge, on est toujours impatient"

11:00
Le ménage d'Ivan Leko crée des affaires à saisir : après Varela, un autre Buffalo est prié de trouver un nouveau club

Le ménage d'Ivan Leko crée des affaires à saisir : après Varela, un autre Buffalo est prié de trouver un nouveau club

10:00
"C'est bon, arrêtez le match", "ça aurait pu être 1-10" : le dépit du coach du Lech Poznan après la débâcle contre Genk

"C'est bon, arrêtez le match", "ça aurait pu être 1-10" : le dépit du coach du Lech Poznan après la débâcle contre Genk

10:30
Avant qu'il ne soit trop tard : Bruges veut prolonger l'un de ses plus grands talents, mais l'intérêt est déjà présent

Avant qu'il ne soit trop tard : Bruges veut prolonger l'un de ses plus grands talents, mais l'intérêt est déjà présent

09:30
Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

09:00
Un temps pisté par le Standard, le Namurois Mathis Servais évoque son avenir à Beveren

Un temps pisté par le Standard, le Namurois Mathis Servais évoque son avenir à Beveren

07:40
Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

07:20
"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

08:30
La Belgique rate le coche après le partage d'Anderlecht : voici l'évolution du coefficient UEFA

La Belgique rate le coche après le partage d'Anderlecht : voici l'évolution du coefficient UEFA

08:00
🎥 Non, ce n'est pas une théorie du complot : la vidéo fumante qui dessine l'avenir de Lucas Stassin

🎥 Non, ce n'est pas une théorie du complot : la vidéo fumante qui dessine l'avenir de Lucas Stassin

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Cascio - Djenepo - Al-Sahafi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Cascio - Djenepo - Al-Sahafi

23:20
Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

21:40
Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League

Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League

06:30
Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht Interview

Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht

23:00
Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon

Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon

23:20
Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

20:17
Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK

Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK

22:45
C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

21:00
Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

22:30
Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

21:55
5
Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

20:40
🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 24/08 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved