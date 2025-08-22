Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League

Mike Penders a débuté la saison dans la peau d'un titulaire avec Strasbourg. Mais il s'est blessé hier soir.

Un an et demi après le départ de Matz Sels à Nottingham, Strasbourg a de nouveau un gardien belge. Débarqué grâce aux connexions alsaciennes de Chelsea, Mike Penders débute sa deuxième saison dans une équipe première après son éclosion remarquée à Genk l'an dernier.

Titulaire lors du match d'ouverture de Ligue 1 (avec une cleansheet à la clé lors de la victoire à Metz), il était à nouveau entre les perches hier soir contre Brondby à l'occasion du barrage de Conférence League.

Le Racing a partagé (0-0) contre le club danois. Mais Penders n'a qu'à moitié contribué à la nouvelle cleansheet. Il a en effet été contraint de céder sa place juste avant la fin de la première mi-temps.

Simple précaution ?

Le Limbourgeois de 20 ans semblait touché à la hanche, après avoir déjà dû se faire soigner à l'issue d'un duel dans le rectangle. Sa grimace laissait bien percevoir la gêne ressentie.

Sending you strength and a smooth recovery, Mike Penders. Can’t wait to see you back between the posts soon. pic.twitter.com/pPR4M9HQLc — 🅱️Ⓜ️8️⃣✨ (@lengisaan) August 21, 2025

Les prochains jours nous en diront plus sur la gravité exacte de ce pépin physique. Mais son entraîneur Liam Rosenior a déjà rassuré en conférence de presse, expliquant que son gardien était avant tout sorti par précaution et qu'il n'avait rien de sérieux.