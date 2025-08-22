Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League

Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League
Photo: © photonews

Mike Penders a débuté la saison dans la peau d'un titulaire avec Strasbourg. Mais il s'est blessé hier soir.

Un an et demi après le départ de Matz Sels à Nottingham, Strasbourg a de nouveau un gardien belge. Débarqué grâce aux connexions alsaciennes de Chelsea, Mike Penders débute sa deuxième saison dans une équipe première après son éclosion remarquée à Genk l'an dernier.

Titulaire lors du match d'ouverture de Ligue 1 (avec une cleansheet à la clé lors de la victoire à Metz), il était à nouveau entre les perches hier soir contre Brondby à l'occasion du barrage de Conférence League.

Le Racing a partagé (0-0) contre le club danois. Mais Penders n'a qu'à moitié contribué à la nouvelle cleansheet. Il a en effet été contraint de céder sa place juste avant la fin de la première mi-temps.

Simple précaution ?

Le Limbourgeois de 20 ans semblait touché à la hanche, après avoir déjà dû se faire soigner à l'issue d'un duel dans le rectangle. Sa grimace laissait bien percevoir la gêne ressentie.

Les prochains jours nous en diront plus sur la gravité exacte de ce pépin physique. Mais son entraîneur Liam Rosenior a déjà rassuré en conférence de presse, expliquant que son gardien était avant tout sorti par précaution et qu'il n'avait rien de sérieux.

Mike Penders

