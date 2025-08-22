Une solution en moins pour Rudi Garcia : un potentiel Diable Rouge se fracture la cheville à l'entraînement

Appelé à quatre reprises chez les Diables, Olivier Deman ne sera pas convoqué par Rudi Garcia pour la trêve internationale du mois de septembre. Le joueur du Werder Brême s'est fracturé la cheville à l'entraînement.

La Bundesliga démarre ce week-end, et plusieurs Belges seront à suivre de près. Vincent Kompany ouvrira la compétition avec le Bayern Munich ce vendredi contre le RB Leipzig, où évoluent Maarten Vandevoordt, Johan Bakayoko et Arthur Vermeeren.

Samedi, un autre compatriote devait être présent avec le Werder Brême : Olivier Deman. Pour lui, les nouvelles sont beaucoup moins bonnes. Le club allemand a en effet communiqué une terrible nouvelle.

Fracture de la cheville pour Olivier Deman

Le défenseur latéral de 25 ans, passé par le Cercle de Bruges et l'Antwerp, a subi une grave blessure à l’entraînement : une fracture de la cheville qui le tiendra "longtemps éloigné des terrains", a annoncé le club.

Le Werder Brême ne précise pas la durée exacte de son indisponibilité, qui reste donc incertaine. Une chose est sûre : la rééducation sera longue pour Deman, qui subit un véritable coup dur dans une année de préparation à la Coupe du Monde où il aurait pu avoir son mot à dire dans la sélection de Rudi Garcia après ses quatre rencontres disputées sous les ordres de Domenico Tedesco.

La saison dernière, il avait été prêté à l’Antwerp et avait désormais l’opportunité de prétendre à une place de titulaire au Werder Brême pour le début de la saison de Bundesliga. C'est raté, et Deman devra rattraper son retard à son retour de blessure.