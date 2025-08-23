Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

Le résultat de jeudi contre l'AEK Athènes ne reflète pas le très bon match du RSC Anderlecht. Besnik Hasi y était pour quelque chose, avec sans doute le meilleur onze possible.

Il ne s'y est pas trompé : le match du RSC Anderlecht jeudi contre l'AEK Athènes était le plus important de la saison du club, celui qui allait déterminer si les Mauves disputeraient ou non une Coupe d'Europe. Pour un bon nombre de raisons, ne pas jouer la Conference League, si peu prestigieuse soit-elle, serait une catastrophe.

Besnik Hasi a donc agi en conséquence et aligné ce qu'il estimait être son meilleur onze selon les circonstances. Et certains en auront tiré des conclusions. Ainsi, Jan-Carlo Simic, dont on pourrait pourtant penser qu'un match rugueux et disputé comme celui-là aurait pu lui convenir, sait désormais qu'il passe derrière le duo Hey-Kana (reste à voir si dans la fournaise athénienne, Hasi reconsidérera son profil).



Camara ou Sardella, les seuls à pouvoir intégrer le onze ?

Côté gauche, des circonstances tragiques ont forcé Moussa N'diaye a déclarer forfait, mais le match de Ludwig Augustinsson et le début de saison mi-figue mi-raisin du Sénégalais font penser que le choix n'était peut-être pas totalement dicté par les circonstances.

C'est côté droit, bien sûr, que Maamar sait être un pis-aller. Même s'il a joué un bon match contre l'AEK, il ne restera pas dans le onze une fois Sardella et/ou Camara de retour, et il faudra alors voir lequel de ces deux derniers s'impose.

Nathan De Cat ? S'il est fit, il doit jouer, c'est incontestable. Enric Llansana n'a pas joué son meilleur match, mais quand il n'est pas là, tout le jeu du RSCA s'en ressent. Et le troisième larron de l'entrejeu ? Les trois "kets" de Neerpede, Leoni, Verschaeren et même Stroeykens, doivent s'y faire : quand il est fit, ce sera Thorgan Hazard.

La chance des concurrents de Hazard est qu'il ne peut pas enchaîner trois matchs par semaine... mais si Anderlecht est éliminé de toute Coupe d'Europe, il pourra se contenter de jouer les week-ends.

Enfin, devant, Dolberg a encore prouvé qu'il était une classe au-dessus (et le reste) de Luis Vazquez. Le cas de Bertaccini pose cependant question : où peut jouer la recrue vedette de l'été ? Peut-être, dans un match qu'Anderlecht est appelé à dominer, au poste de Hazard. Peut-être à la place de Huerta, sur un flanc - mais le Mexicain a plaidé solidement sa cause, même s'il risque d'intégrer une tournante avec Degreef. Les chances de voir Adriano Bertaccini être cantonnés à une tournante ou aux matchs où Hasi fera "souffler" sont réelles - et là encore, s'il n'y a pas d'Europe, cela risque de créer des frustrations...