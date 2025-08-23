Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains
Photo: © photonews

Le résultat de jeudi contre l'AEK Athènes ne reflète pas le très bon match du RSC Anderlecht. Besnik Hasi y était pour quelque chose, avec sans doute le meilleur onze possible.

Il ne s'y est pas trompé : le match du RSC Anderlecht jeudi contre l'AEK Athènes était le plus important de la saison du club, celui qui allait déterminer si les Mauves disputeraient ou non une Coupe d'Europe. Pour un bon nombre de raisons, ne pas jouer la Conference League, si peu prestigieuse soit-elle, serait une catastrophe.

Besnik Hasi a donc agi en conséquence et aligné ce qu'il estimait être son meilleur onze selon les circonstances. Et certains en auront tiré des conclusions. Ainsi, Jan-Carlo Simic, dont on pourrait pourtant penser qu'un match rugueux et disputé comme celui-là aurait pu lui convenir, sait désormais qu'il passe derrière le duo Hey-Kana (reste à voir si dans la fournaise athénienne, Hasi reconsidérera son profil).

Lire aussi… Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

Camara ou Sardella, les seuls à pouvoir intégrer le onze ? 

Côté gauche, des circonstances tragiques ont forcé Moussa N'diaye a déclarer forfait, mais le match de Ludwig Augustinsson et le début de saison mi-figue mi-raisin du Sénégalais font penser que le choix n'était peut-être pas totalement dicté par les circonstances. 

C'est côté droit, bien sûr, que Maamar sait être un pis-aller. Même s'il a joué un bon match contre l'AEK, il ne restera pas dans le onze une fois Sardella et/ou Camara de retour, et il faudra alors voir lequel de ces deux derniers s'impose.

Nathan De Cat ? S'il est fit, il doit jouer, c'est incontestable. Enric Llansana n'a pas joué son meilleur match, mais quand il n'est pas là, tout le jeu du RSCA s'en ressent. Et le troisième larron de l'entrejeu ? Les trois "kets" de Neerpede, Leoni, Verschaeren et même Stroeykens, doivent s'y faire : quand il est fit, ce sera Thorgan Hazard. 

La chance des concurrents de Hazard est qu'il ne peut pas enchaîner trois matchs par semaine... mais si Anderlecht est éliminé de toute Coupe d'Europe, il pourra se contenter de jouer les week-ends. 

Enfin, devant, Dolberg a encore prouvé qu'il était une classe au-dessus (et le reste) de Luis Vazquez. Le cas de Bertaccini pose cependant question : où peut jouer la recrue vedette de l'été ? Peut-être, dans un match qu'Anderlecht est appelé à dominer, au poste de Hazard. Peut-être à la place de Huerta, sur un flanc - mais le Mexicain a plaidé solidement sa cause, même s'il risque d'intégrer une tournante avec Degreef. Les chances de voir Adriano Bertaccini être cantonnés à une tournante ou aux matchs où Hasi fera "souffler" sont réelles - et là encore, s'il n'y a pas d'Europe, cela risque de créer des frustrations...

Suis Anderlecht - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (24/08).

Plus de news

Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Carrasco - Leunga Leunga

15:00
Plusieurs joueurs absents à l'entraînement ouvert d'Anderlecht !

13:00
Même les adversaires d'Anderlecht n'ont d'yeux que pour Nathan De Cat

14:40
1
Kasper Dolberg à Bruges ? Un ancien Diable Rouge est clair : "Le public d'Anderlecht n'aimerait vraiment pas ça"

14:00
Bientôt un nouvel ailier au Sporting de Charleroi ? Un joueur pourrait arriver en provenance de France

15:30
"Certains entraîneurs essaieront de le cacher, mais..." : la nouvelle sortie forte d'Ivan Leko

11:30
De retour en force avec Anderlecht mais à nouveau blessé ? Alerte musculaire pour Thorgan Hazard

12:00
1
C'est fait : le grand talent du Standard, Daryl Leunga Leunga, va se lancer dans un nouveau défi

14:20
Vers un retour de Yannick Carrasco en Europe ?

15:00
Une saison entière sans Pro League à la télé ? Le point sur une impasse de plus en plus décriée

13:30
Métamorphosé physiquement, Ivan Santini accueilli en Messie dans son nouveau club

10:30
La blessure la plus traumatisante de l'intersaison belge : "J'ai ressenti trois énormes craquements"

12:20
"Sans le coronavirus, je ne serais jamais allé à Anderlecht"

08:00
Pas prêt face au Standard, bien pour le match à la RAAL : des premières minutes avec l'Union ?

12:40
Un départ ? Une fin de carrière à l'Union ? Christian Burgess se livre sur les offres refusées cet été

11:00
Quel enchaînement ! Léandro Rousseau comme à l'Olympic pour faire oublier la défaite chez les Francs Borains

09:30
La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

07:20
1
Les débuts (presque) parfaits, une casquette différente par rapport à Anderlecht : les vérités de Vincent Kompany

09:00
Un club de Pro League pensait tenir son attaquant... la visite médicale a tout fait capoter

08:30
Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

06:30
Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement

07:40
Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

07:00
Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

22:30
Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

21:20
1
Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

23:30
1
Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

23:00
Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation Interview

22:00
Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

20:30
OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

22:30
"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

21:00
2
Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

21:40
Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

19:00
Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

20:00
Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

18:40

