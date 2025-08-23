"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

Pour la première fois de sa jeune carrière d'entraîneur, David Hubert a pu bénéficier d'une préparation complète avec son groupe. Du côté d'Anderlecht, il avait eu moins de temps.

Même s'il jure préparer la rencontre comme les autres et ne ressentir aucune amertume, le match entre Louvain et Anderlecht sera forcément spécial pour David Hubert. Il aura lieu fin septembre. En attendant la confrontation sur le terrain, l'entraîneur d'OHL revient pour la RTBF sur son rapport au Sporting.

"J’y ai passé trois très belles années, qui m’ont énormément enrichi. Car même si tout le monde ne retient que mon C4, je n’oublie pas ce qui s’est passé avant : le parcours en Europe, l’accession en finale de Coupe et une quatrième place avant les Playoffs qui nous plaçait à quatre points du deuxième classé", se souvient-il.

Un goût d'inachevé

On dit souvent qu'un entraîneur ne devient vraiment entraîneur qu'après son premier licenciement, Hubert l'a vécu au Lotto Park : "Je sentais bien que quelque chose se tramait les semaines précédentes… mais je reconnais que ce fut douloureux : j'aurais aimé terminer la saison car il y avait cette finale de Coupe et qu’avec le groupe et le staff, malgré tout ce qui se passait au-dessus de nos têtes, on avait réussi à garder le cap".

En trois ans au Sporting, Hubert a appris à connaître Wouter Vandenhaute. Malgré l'impopularité du CEO non-exécutif, il en garde un excellent souvenir : "On avait une très bonne relation car c'est quelqu'un qui est fort impliqué. Pas dans le sens de l’intrusion, mais plutôt de l’écoute. On parlait foot, mais de manière générale : le technicotactique, il le laissait aux experts. Mais il venait toujours en soutien du staff : c’est quelqu'un qui veut le meilleur pour le club, toujours animé des meilleures intentions".

Pour lui, la critique est sévère : "Il se bat qui struggle parce que les choses n’avancent pas assez vite pour lui. On oublie que le club était dans une situation financière très difficile et qu’il fallait l’en sortir. Il n’a peut-être pas toujours pris les décisions les plus populaires, mais ce qui est sûr, c’est qu’il a toujours agi avec les meilleures intentions".