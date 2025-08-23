Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement

Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Leon Bailey est désormais un joueur de l'AS Roma. Mais il va devoir attendre avant de pouvoir faire ses débuts avec sa nouvelle équipe.

Plus tôt dans la semaine, nous vous parlions de la poisse qui s'était abattue sur Matija Frigan. Quelques jours à peine après évoir rejoint Parme pour dix millions d'euros, l'ancien attaquant de Westerlo s'est déchiré les ligaments croisés, un vrai coup du sort pour ses débuts en Italie.

Transféré à la Roma, Leon Bailey a fait plus 'fort' encore. Non pas en matière de gravité de blessure (et c'est sans doute là le plus important) mais quant au timing suivant son arrivée.

Tracassé par son corps

Le prêt de l'ancien ailier de Genk en Serie A a été officialisé mercredi. Le lendemain, l'international jamaïcain était à l'entraînement pour se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers. Mais il a quitté le terrain plus tôt que prévu.

Dés sa première séance, Bailey s'est blessé à la cuisse. Selon les premières estimations du média Il Messaggero, il sera absent entre trois semaines et un mois. Après Lukaku et Frigan, les anciens de Pro League ont la poisse en Italie, alors que le championnat reprend à peine ce weekend.

Pour Leon Bailey, ce n'est malheureusement pas une première. En quatre saisons à Aston Villa, il s'était occasionné pas moins de onze blessures. Son prêt dans la ville éternelle ne démarre pas sur de meilleures bases.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Leon Bailey

Plus de news

Métamorphosé physiquement, Ivan Santini accueilli en Messie dans son nouveau club

Métamorphosé physiquement, Ivan Santini accueilli en Messie dans son nouveau club

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Stroeykens - Balde - Hautekiet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Stroeykens - Balde - Hautekiet

10:00
Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

10:00
Quel enchaînement ! Léandro Rousseau comme à l'Olympic pour faire oublier la défaite chez les Francs Borains

Quel enchaînement ! Léandro Rousseau comme à l'Olympic pour faire oublier la défaite chez les Francs Borains

09:30
Les débuts (presque) parfaits, une casquette différente par rapport à Anderlecht : les vérités de Vincent Kompany

Les débuts (presque) parfaits, une casquette différente par rapport à Anderlecht : les vérités de Vincent Kompany

09:00
Un club de Pro League pensait tenir son attaquant... la visite médicale a tout fait capoter

Un club de Pro League pensait tenir son attaquant... la visite médicale a tout fait capoter

08:30
"Sans le coronavirus, je ne serais jamais allé à Anderlecht"

"Sans le coronavirus, je ne serais jamais allé à Anderlecht"

08:00
La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

07:20
Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

07:00
Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

06:30
Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

06:00
Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

23:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

22:30
Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

23:00
OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

22:30
Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation Interview

Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation

22:00
Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

21:40
Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

21:20
"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

21:00
2
Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

20:30
La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

19:32
Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

20:00
Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

19:00
Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

18:40
Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

18:20
C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

18:00
Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

17:21
Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

17:40
"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle Interview

"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

16:40
"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

17:00
"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

16:00
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

16:14
"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11 Interview

"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11

15:45
Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

15:20
Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

14:40
De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 1
Sassuolo Sassuolo 18:30 Napoli Napoli
Genoa Genoa 18:30 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 20:45 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 20:45 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 24/08 Fiorentina Fiorentina
Como Como 24/08 Lazio Lazio
Juventus Juventus 24/08 Parma Parma
Atalanta Atalanta 24/08 Pisa Pisa
Udinese Udinese 25/08 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Inter 25/08 Torino Torino
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved