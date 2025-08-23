Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement

Leon Bailey est désormais un joueur de l'AS Roma. Mais il va devoir attendre avant de pouvoir faire ses débuts avec sa nouvelle équipe.

Plus tôt dans la semaine, nous vous parlions de la poisse qui s'était abattue sur Matija Frigan. Quelques jours à peine après évoir rejoint Parme pour dix millions d'euros, l'ancien attaquant de Westerlo s'est déchiré les ligaments croisés, un vrai coup du sort pour ses débuts en Italie.

Transféré à la Roma, Leon Bailey a fait plus 'fort' encore. Non pas en matière de gravité de blessure (et c'est sans doute là le plus important) mais quant au timing suivant son arrivée.

Tracassé par son corps

Le prêt de l'ancien ailier de Genk en Serie A a été officialisé mercredi. Le lendemain, l'international jamaïcain était à l'entraînement pour se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers. Mais il a quitté le terrain plus tôt que prévu.

Dés sa première séance, Bailey s'est blessé à la cuisse. Selon les premières estimations du média Il Messaggero, il sera absent entre trois semaines et un mois. Après Lukaku et Frigan, les anciens de Pro League ont la poisse en Italie, alors que le championnat reprend à peine ce weekend.

Pour Leon Bailey, ce n'est malheureusement pas une première. En quatre saisons à Aston Villa, il s'était occasionné pas moins de onze blessures. Son prêt dans la ville éternelle ne démarre pas sur de meilleures bases.