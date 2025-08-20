La poisse, la vraie : parti de Pro League en grande pompe il y a quatre jours, il se déchire les ligaments croisés

Matija Frigan vient tout juste de quitter Westerlo pour Parme. Mais il ne jouera pas de sitôt pour son nouveau club.

Après une saison à 14 buts en Pro League, Matija Frigan s'est offert un transfert à dix millions d'euros à Parme. L'ancien attaquant de Westerlo a signé un contrat de cinq ans en Italie et se réjouissait de faire ses preuves dans ce club historique de Serie A.

Arrivé vendredi, Frigan a déjà fait ses débuts deux jours plus tard en montant au jeu lors d'un match de Coupe d'Italie. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à cette séance d'entraînement, hier.

Le natif de Rijeka s'y est gravement blessé. Sur ses réseaux sociaux, Parme a confirmé qu'il s'agissait bien d'une rupture du ligament croisé antérieur, la blessure redoutée par tous les footeux. Une véritable catastrophe, quatre jours seulement après son arrivée.

Un remplaçant attendu en urgence dans le noyau

Le staff médical de Parme a conclu, après des examens approfondis, qu'une intervention chirurgicale était nécessaire. La période de rééducation estimée est de quatre à six mois, ce qui signifie que Frigan manquera la majeure partie de la saison.

Pour le club, c'est également un énorme coup dur. Parme avait été chercher Frigan à Westerlo pour compenser le départ d'Ange-Yoan Bonny à 23 millions pour l'Inter. La tournure des événements contraint déjà la direction à transférer un autre attaquant.