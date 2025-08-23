Quel enchaînement ! Léandro Rousseau comme à l'Olympic pour faire oublier la défaite chez les Francs Borains

Hier soir, la troisième journée de Challenger Pro League a rendu ses premiers verdicts. Le Patro Eisden et le Beerschot affrontaient deux équipes U23.

Défait chez les Francs Borains, le Patro Eisden avait soif de revanche et a commencé fort contre le Club NXT : servi par un Stef Peeters définitivement de retour aux affaires après sa longue mise à l'écart la saison dernière, Vancy Mabanza a ouvert le score après moins de cinq minutes.

À la demi-heure, les hommes de Stijn Stijnen ont bien cru recevoir un penalty après un tacle assez violent sur Milan Robberechts. Mais l'arbitre n'a pas bronché. Le but du break est arrivé en début de deuxième mi-temps.

FT | Léandro Rousseau garde les 3️⃣ points à la maison pour le Patro Eisden. 💪🏡 #PATNXT pic.twitter.com/qKe8uB1mik — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 22, 2025

Auteur d'un doublé lors de la journée inaugurale contre Lokeren, Léandro Rousseau a inscrit son troisième but en trois matchs de D1B d'un superbe enchaînement dans le rectangle, montrant au passage qu'il avait parfaitement digéré la transition depuis la D1 ACFF avec l'Olympic Charleroi.

Le Patro recolle provisoirement au peloton de tête

Les jeunes Brugeois ont toutefois immédiatement riposté d'une frappe de loin surpuissante signée Alejandro Granados. Malgré cette réduction du score, le Patro a conservé son avantage jusqu'au bout et débute sa saison par un 6 sur 9.

Dans l'autre match de la soirée, les U23 de La Gantoise ont mené la vie dure au Beerschot. Nick Shinton a gardé les Anversois dans le match grâce à plusieurs parades. Les jeunes Gantois ont fini par concrétiser leur domination avant de rentrer dans le dernier quart d'heure sur un coup franc repris par Mohamed Soumah. Mais le Beerschot a trouvé les ressources pour revenir dans les cinq dernières minutes via Bas Van den Eyden : 1-1, score final.