Une saison entière sans Pro League à la télé ? Le point sur une impasse de plus en plus décriée

La cinquième journée de Pro League se profile et elle ne sera toujours pas télévisée. La solution ne devrait pas survenir de sitôt.

Il semble de plus en plus que les supporters belges de football ne devront plus s'attendre à une résolution dans le différend entre DAZN et les grands opérateurs de télécommunications Telenet, Proximus, Orange et Voo. Ce qui a commencé comme un conflit en intersaison semble maintenant se transformer en impasse prolongée.

Début juillet, les discussions ont même été complètement interrompues, le début de la compétition n'a ainsi pas pu être suivi via les chaînes traditionnelles. Et bien qu'il y ait eu une reprise du dialogue ces dernières semaines, aucun progrès n'a été réalisé.

Jan Mosselmans, COO de DAZN ne joue pas la carte de l'optimisme : "Pour le moment, un accord avec les opérateurs de télécommunications n'est pas à l'horizon", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad. "Les discussions se poursuivent, mais la situation est ce qu'elle est. À chaque semaine qui passe, les chances de trouver une solution deviennent de plus en plus minces".

Tout le monde y perd

Pour les opérateurs, le problème réside principalement dans les conditions financières imposées par DAZN. Le prix demandé par le géant du streaming est jugé trop élevé par des initiés, ce qui rend difficile de justifier une collaboration rentable pour les opérateurs de télécommunications.

Pour DAZN, il s'agit surtout de récupérer les investissements importants réalisés dans le football belge. La situation provoque beaucoup de frustrations. Surtout pour les supporters habitués à regarder les matchs via leur abonnement télévisuel traditionnel. Mais elle risque encore de perdurer.