Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

Youssuf Sylla pourrait quitter la Belgique pour rejoindre la Pologne. Un club d'Ekstraklasa en aurait fait sa priorité pour un transfert cet été.

Youssuf Sylla semble actuellement être dans une voie de garage au Sporting de Charleroi. Pourtant buteur lors du premier match amical des Zèbres contre Mons, le joueur a été écarté depuis le départ des hommes de Rik De Mil en stage à Garderen.

L'avant-centre a encore un an de contrat avec les Carolos. Il était arrivé à l'été 2023 en provenance de Zulte Waregem. Dans un premier temps, il a intégré les Zèbra Élites avant de rejoindre l'équipe A début 2024. Au total, il a pris part à 37 rencontres avec le Sporting de Charleroi, mais n’a marqué que trois buts. Il a aussi été prêté à Willem II en janvier 2025.



Avant son passage dans le Pays Noir, il a notamment été formé à Zulte Waregem comme déjà cité, au Torino mais aussi au Standard. Mais alors, de quoi son avenir sera-t-il maintenant fait ?

Un transfert en Pologne ?

L'international espoir belge U21 a un profil qui intéresse de nombreux clubs. La DH Les Sports + révèle que le Jagiellonia Białystok en a fait sa priorité.

Il s'agit de l'une des meilleures équipes polonaises. La saison dernière, le club a terminé troisième derrière le Raków Częstochowa et le Lech Poznań. Les discussions entre les deux camps sont actuellement en cours.