Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Repositionné en défense, Zeno Debast s'épanouit au Sporting Portugal. Solide derrière, il contribue au départ parfait des Lisboètes en championnat.

Zeno Debast vit un vrai tournant au Sporting Portugal. Arrivé la saison passée en provenance d’Anderlecht, le jeune belge était utilisé comme milieu défensif. Cette saison, replacé dans l’axe de la défense, il s’affirme et enchaîne les bonnes prestations.

En trois journées de championnat, le Sporting n’a encaissé qu’un seul but. Son entraîneur n’avait pas hésité à prédire qu’il pourrait devenir l’un des meilleurs centraux du monde dans les années à venir.

Face à Nacional, le début de match avait de quoi inquiéter. Après seulement trois minutes, Leo Santos ouvrait le score et surprenait la défense du Sporting. Mais Debast et ses coéquipiers ont vite resserré les rangs.

Le match a basculé après une expulsion côté Nacional. En supériorité, le Sporting a fait parler sa puissance offensive. Pedro Gonçalves s’est offert un triplé, Conrad Harder a inscrit le quatrième but pour sceller la victoire 1-4.

Avec neuf points sur neuf et une place de leader, le Sporting démarre fort sa saison. De quoi rassurer Rudi Garcia qui cherche un défenseur central rapide et solide sur ses appuis.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sporting Portugal
Nacional
Zeno Debast

Plus de news

Pas étonnant que Liverpool le suit : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

Pas étonnant que Liverpool le suit : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

09:11
"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

08:22
Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

08:00
Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

07:40
🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête Interview

🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête

07:00
🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

07:20
Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

23:02
Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

22:31
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Nene - Aziz - Carrasco - Balde

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Nene - Aziz - Carrasco - Balde

21:20
L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

22:05
🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle Interview

🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle

21:40
Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

21:20
La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle Analyse

La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle

20:40
11
Plus de pression qu'à Saint-Trond ou au RFC Liège : Bertaccini conscient d'avoir changé de dimension à Anderlecht

Plus de pression qu'à Saint-Trond ou au RFC Liège : Bertaccini conscient d'avoir changé de dimension à Anderlecht

21:00
1
Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges

Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges

20:11
🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

20:25
Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

19:51
1
"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

19:30
"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel Interview

"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel

19:00
"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

19:20
1
"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

18:40
"Je respecte ceux qui travaillent dur pour 2000€ par mois, moi je ne saurais pas" : Benito Raman se confie sur l'argent

"Je respecte ceux qui travaillent dur pour 2000€ par mois, moi je ne saurais pas" : Benito Raman se confie sur l'argent

18:20
Pas un seul tir cadré mais toujours en vie dans le dernier quart d'heure : le RWDM perd tout en trois minutes

Pas un seul tir cadré mais toujours en vie dans le dernier quart d'heure : le RWDM perd tout en trois minutes

18:03
Un joueur du KRC Genk en voie de signer en Israël ?

Un joueur du KRC Genk en voie de signer en Israël ?

17:40
Joël Ordoñez pourrait rester au Club de Bruges malgré une offre de 30 millions d'euros bonus compris : voici pourquoi

Joël Ordoñez pourrait rester au Club de Bruges malgré une offre de 30 millions d'euros bonus compris : voici pourquoi

17:20
Pas de millions d'euros supplémentaires pour l'Union SG : un transfert d'un ancien joueur tombe à l'eau

Pas de millions d'euros supplémentaires pour l'Union SG : un transfert d'un ancien joueur tombe à l'eau

17:00
Le transfert de Victor Boniface à l'AC Milan, finalement annulé ?

Le transfert de Victor Boniface à l'AC Milan, finalement annulé ?

16:30
Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

16:00
1
Bientôt un nouvel ailier au Sporting de Charleroi ? Un joueur pourrait arriver en provenance de France

Bientôt un nouvel ailier au Sporting de Charleroi ? Un joueur pourrait arriver en provenance de France

15:30
Même les adversaires d'Anderlecht n'ont d'yeux que pour Nathan De Cat

Même les adversaires d'Anderlecht n'ont d'yeux que pour Nathan De Cat

14:40
1
Vers un retour de Yannick Carrasco en Europe ?

Vers un retour de Yannick Carrasco en Europe ?

15:00
C'est fait : le grand talent du Standard, Daryl Leunga Leunga, va se lancer dans un nouveau défi

C'est fait : le grand talent du Standard, Daryl Leunga Leunga, va se lancer dans un nouveau défi

14:20
7
Kasper Dolberg à Bruges ? Un ancien Diable Rouge est clair : "Le public d'Anderlecht n'aimerait vraiment pas ça"

Kasper Dolberg à Bruges ? Un ancien Diable Rouge est clair : "Le public d'Anderlecht n'aimerait vraiment pas ça"

14:00
Une saison entière sans Pro League à la télé ? Le point sur une impasse de plus en plus décriée

Une saison entière sans Pro League à la télé ? Le point sur une impasse de plus en plus décriée

13:30
Plusieurs joueurs absents à l'entraînement ouvert d'Anderlecht !

Plusieurs joueurs absents à l'entraînement ouvert d'Anderlecht !

13:00
Pas prêt face au Standard, bien pour le match à la RAAL : des premières minutes avec l'Union ?

Pas prêt face au Standard, bien pour le match à la RAAL : des premières minutes avec l'Union ?

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Primeira Liga

 Journée 3
Moreirense Moreirense 2-0 Vitória Guimarães Vitória Guimarães
Nacional Nacional 1-4 Sporting Portugal Sporting Portugal
Arouca Arouca 3-3 Rio Ave Rio Ave
SL Benfica SL Benfica 3-0 CD Tondela CD Tondela
FC Famalicao FC Famalicao 16:30 Gil Vicente Gil Vicente
FC Porto FC Porto 19:00 Casa Pia AC Casa Pia AC
Braga Braga 21:30 Vilafranquense Vilafranquense
Estrela Amadora Estrela Amadora 25/08 Alverca Alverca
Estoril Estoril 06/09 CD Santa Clara CD Santa Clara
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved