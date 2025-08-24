Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

Repositionné en défense, Zeno Debast s'épanouit au Sporting Portugal. Solide derrière, il contribue au départ parfait des Lisboètes en championnat.

Zeno Debast vit un vrai tournant au Sporting Portugal. Arrivé la saison passée en provenance d’Anderlecht, le jeune belge était utilisé comme milieu défensif. Cette saison, replacé dans l’axe de la défense, il s’affirme et enchaîne les bonnes prestations.

En trois journées de championnat, le Sporting n’a encaissé qu’un seul but. Son entraîneur n’avait pas hésité à prédire qu’il pourrait devenir l’un des meilleurs centraux du monde dans les années à venir.

Face à Nacional, le début de match avait de quoi inquiéter. Après seulement trois minutes, Leo Santos ouvrait le score et surprenait la défense du Sporting. Mais Debast et ses coéquipiers ont vite resserré les rangs.

Le match a basculé après une expulsion côté Nacional. En supériorité, le Sporting a fait parler sa puissance offensive. Pedro Gonçalves s’est offert un triplé, Conrad Harder a inscrit le quatrième but pour sceller la victoire 1-4.

Avec neuf points sur neuf et une place de leader, le Sporting démarre fort sa saison. De quoi rassurer Rudi Garcia qui cherche un défenseur central rapide et solide sur ses appuis.