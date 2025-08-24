Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

Muzamel Rahmat
Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"
Pour ses débuts européens à Poznan, Jarne Steuckers a brillé avec trois passes décisives. Le milieu de Genk confirme sa forme étincelante et frappe un peu plus fort à la porte des Diables Rouges.

Jarne Steuckers a régalé avec trois passes décisives, une remise précise pour Hrosovsky, une ouverture splendide pour le Slovaque et un centre millimétré pour le Polonais Gurgul.

"On parle de moi parce que mes passes sont converties en buts", réagit Steuckers avec simplicité dans HBvL. "La saison passée, j’étais celui qui créait le plus d’occasions en championnat. Elles n’étaient simplement pas toujours conclues."

Lire aussi… "C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

Quant à l’arrivée de la star japonaise Junya Ito, il ne la vit pas comme une menace mais comme une source de motivation. "La concurrence maintient tout le monde en alerte", dit-il. "Et je ne vois pas pourquoi Ito et moi ne pourrions pas jouer ensemble. On a des qualités différentes et on peut évoluer à plusieurs postes."

Ik zie niet in waarom Ito en ik niet samen kunnen spelen

Sa première soirée européenne lui a donné envie d’y goûter encore. "On a joué dans un superbe stade, avec une vraie ambiance de football, ça pousse un joueur à donner le meilleur", raconte Steuckers. "Avec l’espace qu’on avait, on a pu exploiter nos courses. Maintenant, on veut terminer le travail et décrocher la qualification pour la phase de groupes afin de se mesurer à des équipes des grands championnats."

Le milieu offensif sait que plus son niveau monte, plus ses chances augmentent d’être appelé par le sélectionneur Rudi Garcia. "J’ai été deux fois dans la présélection, c’est la preuve qu’on me suit", dit-il. "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge. C’est une énorme motivation pour continuer à performer chaque semaine."

