"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

Après un joli 7 sur 9 en tout début d'exercie, le Standard vient d'enchainer deux défaites de suite. Un revers face à l'Union sur le score de 3-0 et un autre contre le Cercle de Bruges sur le même score mais à Sclessin (0-3). Philippe Albert analyse la défaite des Rouches face aux Brugeois.

Le consultant souligne que le secteur offensif liégeois n'était pas au complet : "La prestation du Standard en première mi-temps contre le Cercle n’était forcément pas bonne, mais il y avait des circonstances atténuantes, avec notamment beaucoup d’absences dans le secteur offensif." Thomas Henry (suspendu), Dennis Ayensa (blessé) et Timothé Nkada (blessé) étaient absents.

"Et quand on ajoute à cela les cadeaux défensifs pour l’adversaire pendant 45 minutes, ça ne peut pas bien se passer," poursuit l'ancien Diable Rouge au micro de Sudinfo.

"Éventuellement, si le Standard était parvenu à rapidement marquer en début de seconde période, le match aurait pu tourner un peu, mais ce n’était pas le cas donc c’était mission impossible. Le 0-2, puis le 0-3 juste avant la pause ont tué les Liégeois dans cette rencontre."

L'ex-footballeur n'a pas épargné la prestation défensive des hommes de Mircea Rednic : "Beaucoup de joueurs n’étaient pas à leur niveau sur le plan défensif ce samedi contre le Cercle et ça ne pourra évidemment pas se reproduire trop souvent."

Il ne faut évidemment pas pour autant tout jeter à la poubelle

"Il ne faut évidemment pas pour autant tout jeter à la poubelle par rapport au début de saison sur un résultat négatif, mais c’est la preuve qu’il reste du travail à effectuer," pointe-t-il.

Le Standard devra rapidement réagir pour éviter de tomber dans une crise : "Un match comme ça, ça peut arriver une fois, mais il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent et le public n’a pas manqué de le faire comprendre en fin de partie." Le prochain défi des Rouches, ce sera ce dimanche contre l'OH Louvain au King Power at Den Dreef Stadion à 16h00.