Johan Walckiers
Johan Walckiers depuis Denderleeuw
0 réaction
Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"
Photo: © photonews

Dender a repris la lanterne rouge à l'OH Louvain. Avec 2 points sur 15 et seulement un but inscrit, beaucoup d'observateurs estiment déjà que la saison sera très compliquée pour les Flandriens de l'Est. Vincent Euvrard commence lui aussi à montrer des signes d'inquiétude.

Vincent Euvrard fait ce qu’il peut, mais a vu cette semaine encore deux joueurs importants partir : Aurélien Scheidler et Joedrick Pupe. Le premier manquera particulièrement, car tout ce qui vient derrière lui – Nsimba, Oratmangoen, … – est d’une qualité bien inférieure.

Un coup dur pour Sahi Dion

Comme si cela ne suffisait pas, il a également vu Moise Sahi Dion rechuter. Euvrard croit beaucoup en l’attaquant ivoirien, mais celui-ci est très fragile physiquement. "C’est une catastrophe pour ce garçon, qui après dix minutes est à nouveau sorti sur blessure musculaire. Il revenait juste d’une grave blessure", a-t-il regretté à notre micro.

En plus de 90 minutes de jeu, Dender n’a pu se créer qu’une seule vraie occasion. Et encore, elle est venue du défenseur Luc De Fougerolles. "Nous devons faire beaucoup, beaucoup mieux", a soupiré le coach. "J’ai entendu David (Hubert) parler de maturité. C’est exactement ce qui nous a manqué."

Il faisait surtout référence au but encaissé. "Nous pouvons simplement dégager ce ballon ou le laisser sortir, mais nous le perdons bêtement et il revient dans le rectangle, où un joueur se retrouve tout seul pour marquer de la tête."

Un attaquant d’Auxerre comme piste

Le constat est clair. "Le problème saute aux yeux. Un but en cinq matchs… Nous avons besoin de punch et de qualité pour créer quelque chose dans le dernier tiers. Il faut vraiment bouger sur le marché des transferts maintenant."

L’attaquant japonais Ado Onaiwu (Auxerre) est cité comme piste. "Nous avons besoin de quelqu’un qui pèse sur une défense. Ce n’est pas obligé que ce soit un clone de Scheidler, cela peut aussi être un attaquant rapide et mobile. Il n’a pas besoin d’être grand. Il doit pouvoir évoluer dans un système à deux attaquants. Onaiwu est effectivement l’une des options", a confirmé Euvrard.

Jupiler Pro League
OH Louvain
FCV Dender EH
Moïse Sahi Dion

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
